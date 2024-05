ANKÉT: Vélemények és gondolatok a miniszterelnök elleni merényletről

Less Károly

„Ok-okozatban gondolkodó embernek tartom magam. Tetteinknek, szavainknak, gondolatainknak következményei vannak. Két éve már nem mérettettem meg magam a helyhatósági választásokon, mert temérdek mennyiségű szűklátókörű gyűlöletbeszédet, személyeskedést és lejáratást tapasztaltam. Szerettem volna elhívni – megyei pályázaton keresztül – egy Komáromban rendezendő konferenciára – építő jellegű vitára – jónéhány EP-képviselőjelöltet. Ennek a fő célja lett volna egy szlovák és egy magyar politikai magaskultúra elhintése mindenféle mocskolódást, személyeskedés nélkül, csak a jelöltek tudására, tapasztalataira kiélezve. Sajnos, ezt elutasították. Társadalmunkban a lopás, csalás felett többé-kevésbé szemet hunynak az emberek, viszont a gyilkosság, a gyilkossági kísérlet megbocsáthatatlan bűn. Az erőszak minden formáját elítélem. Ha valaki egy törvényesen megválasztott alkotmányos tisztségviselőre támad, az olyan, mintha egy nagy közösség, egy ország ellen követne el merényletet. Elkeserítőnek találom, hogy ezt a tragikus eseményt az EP-választások előtt néhányan ravaszul kihasználják. A miniszterelnök úrnak mielőbbi felépülést kívánok!”

Danczi József

„A sajnálatos történtek ellenére tesszük a dolgunkat tisztességesen tovább, szervezzük a rendezvényeket. Nem szabadna rettegésben, félelemben élni az embereknek.”

Demko Nikola

„Nem helyeslem az elkövető tetteit, de nem vagyok meglepve a merényleten. Úgy gondolom, hogy ez a jelenlegi szlovákiai helyzet csúcspontja, az erősen polarizált társadalom, a polgárok csalódottsága a javasolt változások és törvények miatt.”

Bankó Tamás

„Az egymást követő két választás és a vele járó kampány megosztotta és egymás ellen hangolta az embereket. A politikusok napi szinten uszítják a szavazókat, legyen az jobb- vagy baloldal. Sajnos, várható volt, hogy egyszer valakinél elpattan a húr. De azt, hogy valaki merényletet hajt végre egy politikus ellen, szerintem senki sem gondolta vagy tudta volna elképzelni.”

Pataki Tamás

„Megdöbbentett az eset. Malina Hedvig ügye, a Kuciak-gyilkosság és a Tepláreňes terrortámadás után egy újabb tőrdöfés ez az államiság szívébe, amely sok mindenre rámutat és megváltoztat. A közbeszéd végletekig való lezüllesztése, a gyűlölet fizikai világba való manifesztaciójához vezetett. Ismét. A társadalmunk végletekig polarizálódott, az emberek egymásban ellenséget látnak, nem polgártársat. Az intézményrendszerekbe vetett hit soha nem látott mélységekbe süllyedt. Ehhez Fico is hozzájárult, de a merénylet túlmutat minden civilizációs normán és elítélendő. A demokratikus berendezkésünket, az egész társadalmat érte támadás. Hány emberben fortyoghat hasonlóan elfolytott gyűlölet, mint az őrült merénylőben? A titkosszolgálat és a testőrök felelősségét is firtatnám. Čaputová és Pellegrini kiállása és nyugalomra intése követendő példa. Bárki, aki politikai profit céljából tovább uszít bárki vagy bármilyen csoport ellen, az olajat önt a tűzre és a gyűlöletspirál elhatalmasodásához járul hozzá.”

Horváth Enikő

„Mélyen elítélem a merényletet és nagyon remélem, hogy felnyitja sokak szemét és rájönnek, hogy az indulatos cselekedeteikkel csak további indulatot szítanak.”

Győry Attila

„Amikor szembe jött velem a hír, hogy valaki lelőtte Fico miniszterelnököt, a legelső gondolatom az volt, csak ne egy magyar legyen az elkövető. Belegondolni is borzalom, miféle kontextusba kerülne a felvidéki magyarság. Immár tudjuk a merénylő személyét – ne is ragozzuk. Csak remélem, hogy a gátat, amely évekig állta a nyomást, újraépítjük. Mi, a társadalom. Ami történt – nem tömegérzés. Ettől mi – a társadalom – jobbak vagyunk. Nem engedhetjük meg, hogy erőszakra erőszakkal válaszoljunk, mert az erőszakspirál nem a mennybe, hanem a pokolba indul. Azt kívánom, hogy Robert Fico – noha nem kedvelem, mint politikust – épüljön fel maradandó sérülések nélkül. Most a kezem nyújtom neki, mint szlovákiai magyar polgár. Kívánom, hogy ismerje fel az új korszak hajnalát. Meg kell békülni egymással, bár ez most úgy tűnik, hogy szinte lehetetlen. A militáns duma itt most helytelen, inkább lépjünk be végre a társadalmi megbékélés új korszakába.

