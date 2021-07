Állandó probléma az illegális szemetelés

Ellenőrzött hulladékátvételt vezetnek be (Az önkormányzat felvétele)

Többször előfordult, hogy illegális szemétlerakatot találtak az egyik községi ingatlan előtt. A környezetvédelmi osztály szigorúbb ellenőrzést vezet be.

NAGYFÖDÉMES | Többször előfordult, hogy illegális szemétlerakatot találtak az egyik községi ingatlan előtt. A környezetvédelmi osztály szigorúbb ellenőrzést vezet be.

Többször megtörtént, hogy a közterület fenntartó vállalat épülete előtt illegális szemétlerakatot találtak a községi hivatal alkalmazottai. Legutóbb néhány nappal ezelőtt hatalmas mennyiségű vegyes hulladékot szórt ki egy helyi lakos. A környezetvédelmi osztály vezetője, Farkas Zsolt elmondta, az épület előtti területen a használt olajat, az elektronikus hulladékot lehet leadni, valamint az Ekocharita vállalat gyűjtőkonténereiben lehet elhelyezni a használt ruhákat. “A vállalat havonta egyszer üríti ki a konténereket, ami nagyon kevés. Szeretnénk megegyezni vele, hogy heti szinten szállítsa el az összegyűjtött ruhákat. Amennyiben nem sikerül megállapodnunk, megszüntetjük az együttműködést a vállalattal és más megoldást keresünk. Sajnos azzal, hogy az emberek lehetőséget kapnak arra, hogy bizonyos típusú hulladékot ingyenesen leadhassanak, felhatalmazva érzik magukat arra, hogy bármit kiszórjanak a gyűjtőhelyen. Ezt a szolgáltatást kénytelenek vagyunk megszüntetni” - fejtette ki az osztályvezető. A döntés értelmében ezentúl meghatározott időpontban és helyen lehet majd leadni az említett hulladékfajtákat, de csak ellenőrzött átvétellel. Farkas Zsolt azt is elmondta, hogy van ugyan térfigyelő kamera az épület előtt, de nem minden esetben lehet felismerni a szemetelőket, illetve ha nem teljesen biztosak benne, hogy ki az elkövető, akkor nem lehet rábizonyítani. “Hiába látni például az autó rendszámát, nem kérhetjük ki az adatbázisból, hogy ki a tulajdonos. Néhány olyan esetben róttunk ki eddig büntetést, amikor az elkövetőt felismertük a kamerafelvételen és maga is bevallotta, illetve éppen rajtakaptuk, hogy kivitte a szemetet. A maximálisan kiszabható bírság 99 euró. Érdekes, hogy inkább megfizetik az emberek a büntetést, csak ki ne derüljön, hogy ők tették, sokkal inkább számít nekik az, hogy mit szólnak a falubeliek, mint az, hogy meg kell fizetni a büntetést. Akit egyszer már elkaptunk, az többé nem szemetel, de sajnos mindig akadnak újabb elkövetők” - tette hozzá Farkas Zsolt, aki szerint azért is bosszantó ez a fajta magatartás, mert míg az alkalmazottak végezhetnék a munkájukat és azon dolgozhatnának, hogy a község által nyújtott szolgáltatásokat időben és kellőképpen elvégezzék, néhány felelőtlen ember után kénytelenek rendet tenni.