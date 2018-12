Alakuló testületi ülés Nagymegyeren

Az újonnan megválasztott testületben hat MKP-s, hat független és egy smeres képviselő van, élükön a független Holényi Gergő polgármesterrel. Az ülést a leköszönő polgármester, Lojkovič Sámuel az elmúlt négy év értékelésével kezdte, majd kéréssel fordult a megválasztott képviselőkhöz és az új polgármesterhez: „Győződjenek meg minél hamarabb városunk valódi helyzetéről, a városi cégek és intézmények működéséről. Igaz, hogy a történelmet a győztesek írják, de meggyőződésem, hogy a józan értékelés alapján saját maguk is kizárják a választási kampányban elhangzott fámákat az eladósodottságról, a csődeljárás veszélyéről, a milliók eltűnéséről, a borítékos ügyintézésről” – mondta Lojkovič, majd jó egészséget, erőt, józanságot és nagyon jó döntéseket kívánt a város új vezetésének.

Holényi Gergő az eskütétel után köszönetet mondott a jóistennek, édesanyjának, családjának és cserkésztestvéreinek, akik mindig mellette álltak és támogatták, és megköszönte a nagymegyeri lakosok bizalmát. „A sokak által kívánt és óhajtott változás eljött, de szerintem ez még nem elég. Ahhoz, hogy eredményesen tudjuk zárni a négyéves ciklust, szükség van az emberek fejében is a változásra” – fogalmazott az új polgármester. Az ülésen Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke is részt vett, aki nemcsak a választópolgároknak köszönte meg a részvételt, hanem a jelölteknek is, hogy vállalták a jelölést, ami – mint fogalmazott – napjainkban nem olyan könnyű, hiszen minden jelölt célponttá is válhat. „Szeretném, ha a megyei önkormányzat és a városi testület között intenzív kapcsolat lenne, jó lenne az együttműködés, hiszen a megye három intézményt működtet a város területén, a szakközépiskolát, az izsapi szociális intézményt és az útkarbantartó vállalat kihelyezett részlegét, összesen mintegy száz munkahellyel” – mondta a megyei alelnök. A megye által kiírt pályázatok kihasználására buzdította az új városvezetést, és szóba kerültek a várost átszelő utak is. Berényi hangsúlyozta, fontosnak tartja az Alistál és Nyárasd közti út másodrendűvé nyilvánítását, akkor erre az útra lenne terelhető a kamionforgalom, az Ekecsről Medve felé vezető utat ezáltal le lehetne zárni a kamionforgalom előtt, ami jelentősen könnyítene a nagymegyeriek életén is. Az eskütétel és a beszédek után munkával folytatódott az ülés. A polgármester az MKP színeiben megválasztott Pongrácz Kálmánt nevezte ki alpolgármesternek, aki csupán 36 szavazattal maradt alul a polgármesteri székért vívott harcban. Az alpolgármester automatikusan tagja lett a négytagú városi tanácsnak is, amelynek további tagja Lenče Róbert (MKP), Sziszák József (független) és Norbert Rudický, akiket titkos szavazással választott meg a testület. (sk)