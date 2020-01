Aláírást gyűjtenek a Csángó újraindításáért

A Vágsellyei Városi Hivatalt egy peredi lakos azzal a kéréssel kereste fel, hogy segítsenek a 10 évvel ezelőtt megszűnt Csángó helyi vonat újraindításában.

2010-ben megszűnt

A város támogatja a kezdeményezést, ezért Vágsellye honlapján, a helyi televízióban és helyi, illetve regionális lapokban tájékoztattuk róla a lakosságot. A petíciót kinyomtattuk, aki támogatni szeretné, a városházán írhatja alá

– mondta el Dajana Hanesová városi szóvivő. A Csángó néven ismert helyi járat 1909-től közlekedett a 19 kilométeres szakaszon. A vasúttársaság azzal az indokkal szüntette meg 2010-ben, hogy nem kifizetődő a fenntartása a kis létszámú utasközönség miatt.

Rossz a csatlakozás

A petíció kezdeményezője szerint a rossz autóbusz-csatlakozás miatt lenne szükség a vonatra, amelyet nemcsak az érintett falvakban élők, hanem a vágsellyeiek is kihasználnának.

Vegyes vélemények

A közösségi médiában sokan hozzászóltak a témához. Általában pozitívan reagáltak, de voltak, akik úgy gondolták, „fontosabb dolgokra is költhetné a pénzt a vasúttársaság, mint veszteséges vonalakra”. Egy naponta vonattal közlekedő peredi lakos szerint „már nem sikk tömegközlekedni, az autó a trendi”. Hozzátette, amikor még járt a Csángó, az autóbuszokon is többen utaztak, ma már szinte csak a diákok. Lapunk egyik olvasója úgy véli, mivel a vonatállomás a falu szélén van, ezért egy biztonságos kerékpártárolót kellene felállítani az állomásnál, hogy a falubeliek gyorsabban eljuthassanak oda, hiszen gyalogosan a mai rohanó világban nem lenne kényelmes a Csángóval utazni. Varga Zoltán deáki lakos így fogalmazott: Deákiban eljutni az állomásra a központból 8 perc biciklin, 20 perc gyalog. Ennyi idő alatt már a Vágsellye táblánál vagyok gyalog vagy biciklin. 10 percet várjak a vonatra, ami 5 percig közlekedik. Vágsellyén a vonat kitesz a város szélén, orvos, mozi, kávézó, étterem stb. következő 15 perc gyalog, az majdnem 1 óra összesen. Nem hinném, hogy a vonat óránként járna és este 10 után is hazavinne. Fontos lenne még tudni, készült-e hatástanulmány, lenne-e tegyük fel 1000 személy, aki használná. Szerintem a fenntartása nem lenne rentábilis. Ha vasúti összeköttetést építetének ki Negyedtől Komáromig, és egyenes járatot üzemeltetnének diákoknak, turistáknak Budapestig, akkor el tudnám képzelni és kifizetődő lenne. Még kirándulni is mennénk vonattal Budapestre.” Többen javasolták a közösségi oldalon elektronikus petíció létrehozását, mivel körülményes azt a vágsellyei városházán aláírni.