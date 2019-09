Ákos koncert és DAC mérkőzés a Csallóközi vásárban

Csütörtök délelőtt 11-kor az ünnepi megnyitóval kezdődik a 39. Csallóközi Vásár. Pápay Zoltán vásárigazgató elmondta, hogy újdonságokkal is készülnek.

„Óriási az érdeklődés a vásár iránt. Négyszázötven eladóhelyet alakítottunk ki, ebből még negyven szabad. Az előző évek tapasztalatai alapján azonban a vásár napján a szabad helyek is elkelnek. Az étel- és italsátrak már három hónappal a rendezvény előtt beteltek” – nyilatkozta lapunknak Pápay Zoltán.

A hagyományos vásári portékák mellett kiváló borokat kóstolhatnak a látogatók a borutcában. Idén nem csak a Pesti Iparkamara, hanem a Budapesti Iparkamara tagjainak termékeit is kínálják majd Dunaszerdahelyen. A budapesti termelők portékáját a borutca mellett, a Pesti Iparkamara standjait hagyományosan a MOL Aréna melletti nagysátorban találják meg a vásárlók. Csütörtökön Budapest Bár és Karthago koncert lesz, pénteken a Margaret Island szórakoztatja majd a közönséget. Szombaton a DAC-Rózsahegy mérkőzés után Ákos áll a vásár színpadára, a szervezők teltházra számítanak. A vásár miatt módosul a stadionba vezető beléptetőkapuk elrendezése. Pápay Zoltán elmondta, hogy lezárják a stadion C és B szektor közötti bejáratát, a C szektor mögött egy ideiglenes kaput nyitnak. A vásárigazgatótól megtudtuk, hogy több lesz a ringlispíl a szabadidőparkban. Egy 30 méteres óriáskereket is felállítanak, valamint az adrenalinkedvelőknek is többféle attrakcióval készültek.

Az óriási érdeklődés miatt szinte lehetetlen leparkolni a szabadidőpark környékén. Pápay azt javasolta, hogy aki autóval érkezik, az a város széli bevásárlóközpontokban parkoljon le. A gokartpályát is megnyitják az autóknak, illetve a buszoknak, a vásár ideje alatt itt is parkolhatnak a látogatók.