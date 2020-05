Akár egymilliós is lehet a kiesés Tornalján

Nagy László, a Tornaljai Városi Hivatal vezetője lapunknak elmondta, a költségvetésben várható kiesés akár egymillió eurós is lehet, ha a jelenlegi helyzet még három hónapig fennáll. „Ez a legrosszabb variáció, ami megtörténhetˮ – mondta Nagy. A legnagyobb kiesés a részadókban várható, ez 800 ezer euró körüli összeg lesz az elöljáró szerint. A maradékot a helyi adókból kieső összeg teszi ki, ez 400 ezer euró is lehet: „Azt most még nem tudjuk, hogy a lakosok be fogják-e fizetni a helyi adókat, illetékeket, a szemétdíjat, de várható, hogy csökkenni fog azok száma, akik mindenképpen befizetik.ˮ Szögedi Anna polgármester úgy döntött, hogy a helyi adókról és illetékekről szóló határozatok kézbesítését 2020 júliusára halasztják. Ennek első részletét az adózók csak a kézbesítést követő 15. nappal kötelesek befizetni, így az önkormányzat némileg enyhíti a járvány negatív gazdasági hatását a lakosok számára.

Nincsenek elbocsátások

A krízishelyzet ellenére a városi hivatal nem bocsátotta el egyik dolgozóját sem. Erre nem is nagyon lenne lehetőség, magyarázta Nagy László: „Tornalja egy olyan kis város, ahol a városi alkalmazottak végzik azt a munkát, amire máshol külön dolgozók vannak.ˮ A koronavírus-járvány okozta krízishelyzet alatt a városi hivatal alkalmazottjai hordták szét a szájmaszkokat, ők vásárolnak be a rászoruló időseknek. Mindemellett pedig továbbra is dolgoznak a városi hivatalban, lerövidített hivatali órák és szigorú biztonsági intézkedések mellett. „Közel kétezer szájmaszkot osztottunk szét, minden idős polgárnak személyesen hordtuk ki a védőeszközöketˮ – mondta a hivatalvezető. A városi fenntartású óvodák működése továbbra is szünetel. Alkalmazottakat nem engedtek el, de itt már voltak anyagi megszorítások, bércsökkentések. Nagy László ugyanakkor kiemelte, hogy a város két nagy munkaadója, a Himolla Group és az LVDS 2 üzemei a kényszerszünet után újrakezdték a működést.

Befejezik a fejlesztést

A várható bevételkiesés miatt a városnak vissza kellett nyesnie a beruházásokat is. A megkezdett építkezéseket azonban befejezik, így tovább folyik az autóbusz-megálló és a csatornahálózat felújítása is. A buszmegállót lassan befejezi az SAD Lučenec, a csatornahálózat építése pedig az eredeti tervek szerint zajlik, most folyik az utcák aszfaltozása. Nagy László elmondta, hogy a város a már leszerződött beruházásokat befejezi, de továbbiakat egyelőre nem tervez. „Újakkal nem tudunk foglalkozni, mert nem tudjuk, hogy milyen lesz a gazdasági helyzetˮ– mondta az elöljáró.