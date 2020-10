Ajándék virágtanfolyam az érsekújvári önkénteseknek

A mozgalom tagjai a főút melletti térségben néhány éve több mint hatvan facsemetét ültettek ki, és lehetővé tették a lakosoknak, hogy fát ajándékozzanak a szeretteiknek. Unokák, szülők lepték meg a szeretteiket egy-egy facsemetével, melyekről az önkéntesek odaadóan gondoskodtak, hogy egykor kellemes árnyékot vessenek a folyamatosan kiépülő park virágágyásaira. Később mozgalom érsekújvári tagjai mintegy negyven platánfát ültettek ki a Komáromi utcában. Szombaton a Béke mozinál összegyűlt, munkaeszközökkel érkezőket ismeretterjesztő előadással lepték meg Lucia Balogová és Katarína Slobodníková tájépítészek.

Az érdeklődőknek különféle ősszel virágzó évelő növényeket mutattak be, ismertették azok gondozhatóságát, ültetési módját, és szó volt a talaj megfelelő előkészítéséről. A résztvevők megtudták, hogy az alacsony méretű évelők mellett vannak sziklakerti évelők, talajon kúszók, vagy talajszőnyeget alkotók. Az előadásokban szó volt arról, hogy a sűrűn ültetett, ízlésesen összeválogatott dísznövények olyan sűrű, egységes talajtakaróvá válnak, hogy nincs szükség rendszeres gyomlálásra. Szép, ha magas növésű díszfüvekkel kombinálják őket, például árnyékliliomokkal, sásliliomokkal, vagy a konyhakert kiegészítőivel, különféle illatos fűszernövényekkel.

Az érsekújvári Danczi Péter egész családjával szorgoskodott a terepen és elmondta, szívesen jön segíteni, bár nem ezen a környéken élnek. Szeretnék ha még több kellemes zöldterület volna a városukban. Arra bíztatott más fiatal érsekújvári családokat is, hogy csatlakozzanak az önkéntesek baráti csapatához. A gyerekeket is bevonták az egyes munkafolyamatokba, hogy mielőbb megtapasztalják a közös munka örömét, semmihez sem fogható hangulatát. Néhány fiatal érsekújvári képviselő is ásót, kapát ragadott. Az önkormányzat támogatásával több nagyszerű civil kezdeményezés valósulhat meg a járási székhelyen, a pályázatokat benyújtókat folyamatosan bemutatjuk a lapunkban. Merész, de alaposan átgondolt koncepció alapján valósul meg a Béke mozi előtti park átalakítása, szépítése.

A kezdeményezők elsősorban arra kívánnak rámutatni, hogy nem szabadna minden látszólag üresen álló területet beépíteni és lebetonozni. Az itt élő családoknak parkokra, zöldterületekre van szükségük a lakótelepek és a forgalmas utak közé zárt területeken.