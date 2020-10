Adománygyűjtés az állatoknak, kerékpárállvány a tanulóknak

Az alapiskolában évek óta hagyomány, hogy az állatok világnapján kisállat-kiállítást szerveznek. Idén a járványügyi előírások miatt ez nem valósulhatott meg, de a pedagógusok mindenképp szerettek volna segíteni az állatokon.

Felelősséggel másokért

Keresztesi Ildikó igazgatótól megtudtuk, azzal a céllal kezdték még évekkel ezelőtt a kisállat-kiállítást megszervezni, hogy a gyerekekben tudatosuljon, a körülöttük lévő élőlényeknek is szükségük van a törődésre, odafigyelésre, hogy mindenki felelősséggel tartozik nemcsak az embertársaiért, hanem a többi élőlényért is.

„Eddig úgy zajlottak ezek a kiállítások, hogy a gyerekek tanítás után elhozták az iskolába a kedvenceiket, hogy bemutathassák azokat iskolatársaiknak. Elmondják, mit lehet tudni az adott állatról, hogyan kell róla gondoskodni, milyen körülmények között kell tartani azokat. Különböző vetélkedőkkel szoktuk színesebbé tenni a programot. A kellemes időtöltésen túl azért is jók ezek az alkalmak, mert nagyon sokat tanulhatnak belőle a gyerekek. Aki be akarja mutatni a kedvencét, fel kell készülnie, utána kell néznie számos ismeretnek. Fejlődik az önkifejezésük, a fogalmazókészségük, gyakorolják, milyen érzés mások elé kiállva beszélniˮ – mondta el Keresztesi Ildikó. Hozzátette, négy évvel ezelőtt Leczkési Anikó kollégájuknak volt az az ötlete, hogy adománygyűjtéssel is kiegészítsék a kiállítást. Idén a kiállítás elmaradt, de az adománygyűjtést megszervezték és a Zatúlané psíky menhelynek adományozták az összegyűjtött pénzt, illetve állateledelt, játékot, takarókat és egyéb hasznos dolgokat.

Mozgásban maradni

A környékbeli iskolák közül egyre többen kapcsolódnak be a közlekedésügyi minisztérium által szervezett Kerékpárral az iskolába országos kampányba. A farkasdi magyar tannyelvű alapiskola azt a célt tűzte ki, hogy megnyerje a versenyt, amelynek fődíja egy bicikliállvány. Az igazgatónő kifejtette, ideje felújítani a kerékpárparkolót. Az iskolában igyekeznek minél több fejlesztést megvalósítani, amit lehet, pályázatokból.

„Tavaly a szlovák tannyelvű iskola szintén bekapcsolódott a versenybe, és szép új állványokat kaptak. Róluk vettünk példát, és heteken keresztül két keréken jártunk az iskolába, a pedagógusok és a tanulók egyaránt, illetve a szülők is így kísérték el a gyerekeket az iskoláig. Az is nagy motiváló erő volt, hogy a koronavírus-járvány miatt nagyon keveset mozognak a gyerekek, ezen szerettünk volna változtatni, és felhívni a figyelmüket arra, hogy miért jobb az autó helyett kerékpárral iskolába járni. A kampány keretében egy volt diákunk tartott előadást az iskolában a kerékpárról, annak karbantartásáról, az órákon foglalkoztunk ezzel a témával és családi kerékpártúrát szerveztünk. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók, a szülők és a pedagógusok között jó legyen a viszony. Egy közös kerékpártúra a mozgás mellett remek alkalmat ad a csapatépítésre” – hangsúlyozta az igazgató.

Mi sem bizonyítja jobban, hogy az iskolában megvan a kellő összetartás, mint az, hogy a verseny internetes szavazással dőlt el, amelyben a farkasdiak 400 szavazattal győzték le versenytársaikat.