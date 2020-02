A turizmus fejlesztését támogatja a megye

A látogatók egyre növekvő számát elsősorban két átcsúszó kötélpálya, ismertebb nevén zipline létrehozásával szeretnék „kordában tartani” olyan helyeken, ahol már huzamosabb ideje dolgoznak a turizmus fellendítésén. Az egyiket a Nagymihályhoz közeli vadászfalvai bányatónál (Lom Beňatina) alakítják ki, mely a kassai régió egyik legszebb és természeti kincsekben egyik leggazdagabb kirándulóhelyének számít. „Tavaly egy új kilátót, egy tanösvényt, új korlátokat és egy úgynevezett fotóspotot hoztunk létre. Ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően folyamatosan nő a bányató látogatottsága. A második átcsúszó kötélpályát a gombaszögi barlang közelében alakítjuk ki, mely minden egyéb mellett a szlovákiai magyar fiatalok legnagyobb zenei fesztiváljának, a Gombaszögi Nyári Tábornak ad helyet. Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy a támogatási rendszer kibővített felhívásába még többen bekapcsolódtak, mint valaha. Az idegenforgalom fellendítését legfőképpen a színvonalas projektek szisztematikus támogatása segíti elő, mely egyúttal a helyi vállalkozókat is bevonja. A megyei turizmus egyébként sehol sem tartana a tenni akaró, aktív helyi embereik nélkülˮ – tolmácsolta lapunknak Rastislav Trnka megyeelnök álláspontját Anna Terezková megyei szóvivő.

Kis és nagy projektek

A két nagyobbnak számító beruházás mellett kilenc kisebb, az ökoturizmusra fókuszáló projektet is megvalósítanak. Lenka Vargová Jurková, a Kassai Régió Turizmus Idegenforgalmi Szervezet igazgatója szerint olyan projektekről beszélünk, melyek eddig hiányoztak a térségből: „Ide sorolhatjuk például a Vinnai-tó (Vinianske jazero) közelében létesülő erdei fürdőt, a káposztafalvai (Hrabušice) ökoméhészetet, melyben a látogatók közvetlen közelről vehetik szemügyre a méhek életét, vagy éppen a Hernád folyóra tervezett kenukölcsönzőtˮ – mondta Lenka Vargová Jurková. A megye legnívósabb rendezvényei közé idén is besorolták a tőketerebesi járásbeli kisgéresi Akácillat – Nyitott pincék napja borkóstolót, borászati rendezvényt, a Zempléni Veterán Ralit, vagy éppen a Krasznahorkaváraljai várjátékokat is. Az eddig felsoroltak mellett a különféle nemzetközi rendezvények is megyei támogatásban részesülnek, köztük a már jelentős hírnévre szert tett Art Film Fest filmfesztivál, a Nemzetközi Békemaraton, a Kassai Fehér Éjszaka, a Kassai Repülőnapok, a kassai ukrán napok és a kassai Fashon Week nevű rendezvénysorozat is.