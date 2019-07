A tervezettnél hamarabb befejeződhet a királyhelmeci kultúrház és a szabadtéri színpad felújítása

Míg a párhuzamosan folyó munkálatok két külön projekt részét képezik, a városi hivatal szakemberi szerint a kultúrház modernizációja akár a tervezettnél korábban, még az év vége előtt befejeződhet.

Ahogy azt szerkesztőségünknek Mórocz Péter, a városi hivatal projektmenedzsmenttel és városmarketinggel foglalkozó oszátlyának vezetője elmondta, az amfiteátrum nagyrészt európai úniós támogatással (711 ezer euró – a szerk. megj.) elvégzendő átfogó rekonstrukciója az idei év második legnagyobb beruházása a városban. „A szabadtéri színpad körüli munkálatok az ütemterv szerint haladnak, a felújítás befejezését jelen pillanatban novemberre tervezzük. Ez az időpont a fővállalkozó szerint is tartható, ami azért is fontos, mert a projekt nem ad lehetőséget hosszabításra. Mindezek mellett a pályázat többi elemén is dolgozunk. Készülőben van a tematikus utakkal kapcsolatos tanulmány, és a magyar, szlovák, valamint angol nyelvű aplikáció fejlesztése is folyamatban van. A jelenlegi állapot szerint elkészült az az új épületegyüttes, amiben egyebek mellett új öltözők, szociális helyiségek és egy tárgyaló kap helyet. Ezzel párhuzamosan elkezdődött a kerítés cseréje, illetve a nézőtér teljes rekonstrukciója is. Az új széksorok elhelyezése azért is nehézkes, mert a régieket a talapzattal együtt újra cseréljük, ezért szakaszonként haladnak, hogy még véletlenül se omoljon be a domboldal” – tudatta lapunkkal Mórocz.

Vizuális “dopping”

Mint kiderült, az amfiteátrum kapacitása (1000 ülőhely – a szerk. megj.) nem változik, inkább új vizuális élményben és nagyobb komfortban fognak részesülni a látogatók. „Mivel az előző évek tapasztalatai szerint az amfiteátrum maximális kapacitása évente átlagosan 1-2 alkalommal van kihasználva, nem láttuk értelmét a férőhelyek bővítésének. Pontosan ezért a következő időszakban azt szeretnénk elérni, hogy a Csonkavár és környéke ne csak évente párszor legyen kihasználva, hanem minél több rendezvénynek adjon helyet. Azt, hogy ezekre mennyire lesz igény, az idő eldönti” – tette hozzá a városi hivatal munkatársa.

Új parkolóhelyek

Mivel a felújított szabadtéri színpad körül a közeljövőben egy új közösségi teret alakítanának ki, Leczo Zoltán, a város kommunikációs szakembere szerint az önkormányzat tervei között szerepel egy nagykapacitású nyilvános parkolóhely megépítése is. „A Hunyadi utca városi tulajdonban lévő területén egy nagyjából 200 férőhelyes parkolóhelyet is létrehoznánk, mely egyrészt a szóban forgó szabadtéri színpad és a jövő év során elkészülő Buzánszky Jenő Sportcsarnok látogatóinak, illetve a környék lakóinak is a rendelkezésére állna” – tudatta lapunkkal Leczo.

Kudarcból siker

A kultúrház felújításához már hosszú évek óta igyekezett támogatást szerezni a város korábbi önkormányzata, ám ez többszöri próbálkozásra sem sikerült. Volt, hogy a rendezetlen tulajdonjogi viszonyok okoztak gondot, de az is megesett, hogy a pályáztatók vagy forráshiányra, vagy más okokra hivatkozva elutasították a település kérvényeit. Legutoljára egy teljesen új pályázattal fordultak a környezetvédelmi minisztériumhoz, akiktől 514 356 eurót igényeltek. Az elnyert 512 380 eurót a város egy 5 százalékos önrésszel egészíti ki, így a városi kultúrház várva várt felújítására közel 540 ezer eurót fordítanak. „A felújításba bele tartozik az ablakok kicserélése, az épület és a tető hőszigetelése, a villamosvezeték-hálózat koreszerűsítése, a fűtési rendszer modernizálása, illetve a bejáratok akadálymentesítése” – zárta Morócz Péter.