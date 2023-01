A Simon – Júda bérleti díjai is drágulnak Párkányban

Az általános gazdasági helyzet, az infláció, az energia-, ár- és béremelések, valamint a növekvő állami elvonások következtében, és sok más településhez hasonlóan idén Párkányban is egy sor illeték és díj drágul – döntött decemberi, nyilvános, rendes ülésén a képviselő-testület. Az új évben a párkányiak többet fizetnek majd a hulladékelhordásért, drágulnak a Simon – Júda vásár bérleti díjai, emelkednek a városi ingatlanok bérleti díjai, a kinti, nem beépített teraszokért viszont a vállalkozók ugyanannyit fizetnek majd, mint tavaly. Az egyik legnagyobb változás a hulladékelhordást érinti, ennek a havi díja 35 euróról 40 euróra emelkedett január elsejétől. Átlagosan mintegy 30 százalékkal nőttek a város és a városi intézmények kezelésében lévő ingatlanok bérleti díjai is, a turisták Párkányban eltöltött vendégéjszakái alapján kiszabott elszállásolási díj pedig személyenként és éjszakánként idén 1 euró 50 cent lesz

Drágulnak a bérleti díjak a Simon-Júdán

Idén a Simon – Júda vásárra érkező árusoknak is mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk, ugyanis 2020 óta most először emelték meg a vásár standbérleteit és a helypénzt. Eszerint például a Komenský utcán a Petőfi utcai útkereszteződésig, azaz a B szektorban 5 eurót fizetnek majd az árusok négyzetméterenként és naponta, a B1-es zónában, tehát a Komenský utcán a Petőfi utcai útkereszteződéstől húzódó szakaszon pedig naponta és négyzetméterenként 4 eurót. Az Aquario üzletközpont előtti új körforgalomban a vásár ideje alatt a lacipecsenyéseknek ősszel már 13 eurót kell kicsengetniük négyzetméterenként és naponta. A körforgalomból a Vadas fürdő felé vezető szakaszon, azaz a C1-es szektorban ugyanők most már 9 euót fizetnek majd négyzetméterenként a standért naponta. A D zónában, azaz a korzó előtti, a központi útkereszteződéstől az Aquario üzletközpontig terjedő szakaszon, azaz a Fő utcán az árusok idén négyzetméterenként és naponként 8 eurót fognak fizetni, a kézművesek a korzón pedig 3 eurót. A búcsúsok és a szórakoztatóipari ellátók a Simon Júdán idén szintén három eurót fizetnek majd négyzetméterenként és naponta a helyért. A szotyola és tökmagárusok, valamint a kürtőskalácsot árulók - tehát mindazok, akik a vásár területén szabadon mozoghatnak portékájukkal, de nics állandó, saját standjuk -, azok naponta 8 euró 50 centet fizetnek majd négyzetméterenként az épp aktuális helyükért. Azoknak az árusoknak pedig, akik közvetlenül a sátruk, standjuk mögött szeretnének parkolni az autójukkal a vásár területén, azoknak naponta 25 eurót kell fizetni autónként. Az árakat azért is kellett emelni, mert a vásárszervezés és az ezzel kapcsolatos kiadások költségei is nőttek – közölte az Új Szóval Sipos István, a városháza osztályvezetője.