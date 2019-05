A páciens azt állítja, nem a fájós fogát húzták ki az ügyeleten

Pozsony | Ahogy azt mi is megírtuk, a nyitrai kórházban nemrég súlyos hiba történt: tévedésből egy férfi egészséges térdét műtötték meg az orvosok. Most egy másik hasonló esetről számol be a Noviny.sk. A portál szerint az egyik pozsonyi ügyeleten egy férfinak nem a fájós fogát húzták ki.