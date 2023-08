A nemzet aranyai Komáromban

A közönségtalálkozóra a vetítés előtt került sor, a vászon előtti pódiumra Komárom díszpolgára Gergely István hálóőr, Szécsi Zoltán kapus és a gólgyáros Kiss Gergely érkezett. A játékosok meséltek arról, hogyan kerültek a vízbe és mi volt az, amivel mindig többet tudtak mutatni, mint az ellenfeleik. Nem csak a sikerekhez vezető útról meséltek a közönségnek, hanem humoros szóváltásokra is sor került a különleges személyiségektől. A termet megtöltő szurkolók aláírt kártyákat vehettek át tőlük, és a beszélgetést követő kvízjátékban pedig dedikált labdákat nyerhettek a helyes válaszadók. A találkozóra eljött Ondrej Gajdáč igazgató-alpolgármester is, aki korábban az ifjúsági szlovák vízilabda válogatott edzője volt. Egykor a Gergely fivéreket is edzette.

A 47 éves Gergely István Dunaszerdahelyen született és 1993 és 2002 a szlovák válogatott, majd 2003-tól 2011-ig a magyar válogatott hálóját őrizte. 2012 decemberében pályázott a Magyar Vízilabda-szövetség elnöki posztjára, de Kemény Dénessel szemben alulmaradt. 2016-ban választották Komárom díszpolgárának. Aktív pályafutása után, 2017 nyarán, a többségében a sydney-i olimpiai bajnokokból álló Millennium csapat tagjaként a 40+ korosztályban masters világbajnoki címet nyert. Négy évig volt a Magyar Vízilabda Szövetség elnökségi tagja és edzői feladatokat látott el Benedek Tibor szövetségi kapitány mellett a magyar válogatott kapusedzőjeként.

A nemzet aranyai című filmet eddig több mint 90 ezren látták, amivel az egyik legnézettebb magyar film lett az elmúlt időszakban. A film vetítése a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával valósult meg, segítségükkel sikerült a film feliratozása is, és a vetítése több más szlovákiai moziban. A Zákonyi S. Tamás által rendezett film a magyar vízilabdasport nevezetes, sikerekkel tarkított időszakának eddig nem ismert hátterét mutatja be a csapattagok és a nemzetközi ellenfelek szemszögéből. A rendező nevéhez fűződik még a 2006-ban Goda Krisztina által rendezett Szabadság, Szerelem című film is. Zákonyi S. Tamás és Andy Vajna társproducerek voltak Demján Sándor mellett az 1956-os forradalomról szóló mozinál. A Szabadság, Szerelem az eseményeket az ugyanebben az időben zajló melbourne-i olimpián versenyző magyar vízilabda-válogatott sorsán keresztül mutatja be.