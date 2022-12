A nehézségek ellenére sok terv elkészülhet

Krommer Gábor függetlenként indult az őszi választáson, ahogy a további két polgármesterjelölt is. Az érvényes szavazatok több mint 46 százalékát kapta, közel 12 százalékkal többet, mint a második helyen végzett jelölt. Úgy véli, azért volt sikeres, mert 2019 szeptemberétől hivatalvezetőként dolgozott a városházán, nagyon sok lakossági kérést, problémát kellett megoldania. Sosem ígért semmit, de mindig igyekezett megtenni a tőle telhető maximumot. A Szövetség felajánlotta a támogatását, amelyet tisztelettel elfogadott, de a 70 százalékban szlovák kisvárosban nagyon sok szlovák lakostól is szavazatot kapott. Mindig arra törekszik, hogy a széthúzás helyett az emberek összetartását erősítse mindenféle hovatartozástól függetlenül.

Gazdasági problémák

Az előtte álló négy évvel kapcsolatban elmondta, a jelenlegi energia- és gazdasági válság miatt katasztrofális helyzetbe kerülnek az önkormányzatok.

„Diószeg a Covid-19-járvány előtti időszakban 400-500 ezer euróval számolhatott az éves költségvetésében beruházásokra. A világjárvány alatt ez az összeg valamelyest lecsökkent, mostanra viszont oda jutottunk, hogy örülhetünk, ha a közüzemi számlák kifizetését ki tudjuk gazdálkodni. A legnagyobb mértékben a kisebb községeket sújtja a probléma, mert általában azokban is megvannak ugyanazok az intézmények, amelyek a nagyobb községekben vagy a városokban, azok fenntartását ki kell gazdálkodni, de egyáltalán nem mindegy, hogy mekkora összeg jut erre. Diószegen a középületek áramellátásának kiadásai a tavalyival összehasonlítva közel ötszörösére nőttek. A gáz ára még nagyobb mértékben, akár a tízszeresére is emelkedhet. Sajnos októberben lejárt a két évvel ezelőtt megkötött szerződés a szolgáltatóval, de egyelőre nem tudtunk újat aláírni, mert egyik szolgáltató sem tudja szavatolni az árakat. Nagy szerencsénk van viszont abban, hogy rengeteg olyan megkezdett projektünk van, amelyekben már a közbeszerzések zajlanak. A legtöbb esetben 5 százaléknyi önrésszel 95 százalékos támogatást kaphatunk”

– fejtette ki Krommer Gábor.

Megkezdett projektek

A polgármester hosszan sorolta ezeket a jórészt idén megkezdett projekteket. Ha a képviselők támogatják, akkor viszonylag kis beruházással, a gazdasági problémák ellenére is komoly fejlesztéseket lehet elérni a városban. „Már aktívan dolgozunk a Ján Dalloš lakónegyed félmillió eurós felújításán, melynek során új járdákat építünk, parkosítunk, a régi játszótér helyett három korosztály számára újat létesítünk. A Kuffner-kastély mögötti park felújítása is tervben van, amelyre két pályázatot is készítettünk. Több mint 300 ezer euróból lehetne a szabadtéri színpadot és az egész parkot felújítani, a közvilágítással együtt. Az egészségügyi központ felújításáról szóló projekt is már zöld utat kapott. Szeretnénk több orvosi rendelővel kibővíteni és modernizálni az épületet. A 750 ezer eurós támogatásból rehabilitációs, valamint nappali nyugdíjasközpontot is létesíthetnénk. Belügyminisztériumi támogatásból 60 férőhelyes óvodát szeretnénk nyitni. Egy többfunkciós felfújható sportpályára több mint 270 ezer euró támogatást kaptunk. A múlt héten tárgyaltunk az iskolaudvarra tervezett zárt kerékpártárolók megépítéséről, amely februártól húzódik” – részletezte.

Kell a támogatás

A polgármester kiemelte, egyrészt a belügyminisztériummal rendkívül nehézkes az együttműködés, másrészt nagyon fontos a képviselők pozitív hozzáállása ahhoz, hogy az említett projektek megvalósuljanak. Az óvodára szánt támogatás ügyében májustól nem történt előrelépés, a felfújható sportpályával kapcsolatban a képviselők körében felmerült a kérdés, valóban fontos-e annak megvásárlása ebben a nehéz időszakban.

„Az említett projektek megvalósításába rengeteg időt és energiát fektettünk, ezért lenne fontos végigvinni mindegyiket, illetve azért, mert a támogatáshoz képest elenyésző az önrész összege. További szívügyünk a rendkívül rossz állapotban lévő kultúrház felújítása, erre is már készülnek a tervek, a megújítási tervből 1,3 millió eurót szeretnénk pályázni rá. A Kuffner család mauzóleumának felújítását közel 240 ezer euróból tudnánk megvalósítani, a napokban adjuk be rá a pályázatot. Több kisebb pályázatunk van a felsoroltakon kívül, például két iskolára fotovoltaikus panelek telepítését kérvényeztük. Az évek óta nem működő, a maga korában európai szintű cukorgyár két, eredeti állapotában megmaradt épületében cukormúzeumot szeretnénk kialakítani. A tulajdonosokkal és egy polgári társulással azon dolgozunk, hogy jelképes összegért hosszú távra bérbe vehesse a város az épületeket. Az előzetes tárgyalások során a megyeelnöktől is ígéretet kaptunk a megvalósítás támogatására”

– sorolta.

Omladozó kastély

A néhai Kuffner báró kastélya nem tartozik a város tulajdonába, de szerves része és büszkesége Diószegnek. Az azerbajdzsáni tulajdonosok elhanyagolták az épületet, de az utóbbi hónapokban megvalósult tárgyalások során Krommer Gábor szavai alapján sikerült meggyőzni őket arról, hogy nyolcvan főt befogadó nyugdíjasotthont alakítsanak ki közösen. „A jelek szerint komolyak a szándékaik, hiszen már megvan az érvényes építkezési engedély, és közel 200 ezer euróért kidolgoztatták a terveket. A beruházás költségvetése négymillió euró. Úgy vélem, mindenképpen a város előnyére válna, ha megvalósulna az elképzelés” – tette hozzá.

Megújult testület

Diószegen az eddig 12 személyes képviselő-testület száma 11-re csökkent. A polgármestertől megtudtuk, hogy hat olyan képviselő került be az új testületbe, akinek eddig semmiféle tapasztalata nem volt az önkormányzati munkában. A további ötből négyen kezdték el a második választási ciklust, egyikük pedig hosszabb ideje képviselő és korábban alpolgármester is volt.

„A választáson mindenki a saját prioritásait szem előtt tartva indult. Most azon kell dolgoznunk, hogy a csapat tagjaival jó együttműködést tudjunk kialakítani. Azokat a pontokat keressük, amelyeket mind a 11 képviselő és jómagam is fontosnak tartunk. Fontos, hogy mindnyájan tudatosítsuk, hogy ha a döntéshozatalban a negatívumokat keressük, akkor nem fogunk tudni haladni, a város lakosai nem profitálnak belőle. Ki merem jelenteni, hogy a hivatalvezetőnek felvett Lancz István, Nagymácséd eddigi polgármesterének személye hatalmas segítség lesz a város számára, hiszen tapasztalatait és kapcsolatait rendkívül jól kamatoztathatja. A képviselők körében eleinte fenntartásokkal fogadták a javaslatomat, hogy őt válasszuk hivatalvezetőnek, de mivel semmilyen érvet nem tudtak felhozni ellene, és mást sem tudtak javasolni a testület tagjai, végül elfogadták. Úgy látom, hogy ha most még van is véleménykülönbség a képviselők között, ez hamarosan megváltozik, és remélem, mindegyikük csak arra fog törekedni, hogy a választási ígéreteknek megfelelően Diószeg lakosaiért dolgozzon”

– zárta gondolatait Krommer Gábor.