A nagyszombati plébánia szerint nem diszkriminálták a roma kislányt

- Plus Jeden Deň

- Plus Jeden Deň

Szombaton elsőáldozás volt a nagyszombati Szent Miklós székesegyházban. Az, hogy a szülők szeretnék, hogy a roma kislány és családja a többiektől külön, egy hátsó padban ülve abszolválja a szentség felvételét, pénteken derült ki.

A 11 éves Lucia édesanyja a közösségi portálon osztotta meg a történetet, és azt kérdezte, kinél tehet panaszt ilyen esetben. „Tudnak segíteni, hogy hol lehet panaszt tenni a plébániára diszkrimináció miatt?” – kérdezte a kislány anyja.

Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnökének fia is az elsőáldozók között volt. Viskupič a templomba érve értesült a helyzetről és közölte a segédlelkésszel, hogy elfogadhatatlan az ilyesfajta szegregáció és örülne annak, ha a kislány a többi gyerekkel együtt, elöl ülhetne.

„Beleegyezett és tájékoztattam a jelenlévő hitoktatókat, hogy a gyerekek együtt legyenek a szertartáson” – nyilatkozta a megyeelnök a TASR hírügynökségnek.

Ravasz Ábel romaügyi kormánybiztos szerint a modern és tisztességes társadalomban nincs helye az ilyen szegregációnak. Ravasz felhívta a figyelmet arra, hogy a romák kirekesztése az egész életüket negatívan befolyásolja.

„Ne engedjük, hogy az előítéleteink hatással legyenek mások életére. Főleg nem a gyerekekére” – írta a közösségi portálon a romaügyi kormánybiztos.

A plébánia – elutasítva a diszkriminációt – máshogy számolt be az esetről. A honlapjukon olvasható közleményben azt írták, hogy Lucia szülei az elsőáldozás előtt egy héttel kérték, hogy a kislány is felvehesse a szentséget. Azzal érvelnek, hogy a kislány más egyházközségből és teljesen más iskolából érkezett, mint azok, akiknek május 25-re volt bejegyezve az elsőáldozás. A hitoktató beleegyezése alapján sorolták az elsőáldozók közé annak ellenére, hogy az iskolaévben nem a többi gyerekkel közösen készült a szentség felvételére. „A Szent Miklós Római Katolikus Egyházközség papja azért is kedvezett a családnak, mert roma gyerekről van szó” – fogalmazott a plébánia.

Hozzátették: a pénteki próbán a szülőkkel is világosan közölték, hogy a kislány a többiekkel együtt veszi fel a szentséget, de az ülésrendben máshova sorolták. A plébánia szerint szombat reggel a plébános döntötte el, hogy együtt lesznek elsőáldozók a gyerekek, és az egyházközség sajnálatát fejezte ki a szülők viselkedése miatt.

„Az egyházközösség évente több tucat roma hívőnek nyújtunk lelki szolgálatot és eddig semmilyen probléma nem történt” – szögezte le a plébániahivatal.

Az üggyel a rendőrség is foglalkozik. „A medializált esetet a NAKA vizsgálja” – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság a közösségi portálon.