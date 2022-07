A Nagyszombat Megyei Önkormányzat 13. lett az országos versenyen

A Nagyszombat Megyei Önkormányzat alkalmazottai már évek óta részt vesznek a Kerékpárral a munkába országos versenyen, melynek célja, hogy az autós közlekedés helyett az alternatív, fenntartható közlekedési módokat, elsősorban a kerékpáros közlekedést népszerűsítse. Idén a megyei önkormányzat 31 csapattal nevezett be. Az alkalmazottak összesen csaknem 27500 kilométert tettek meg júniusban autó helyett más közlekedési eszközzel. Autóbusszal vagy vonattal 17500 km, kerékpárral, rollerrel vagy gyalog 8000 km az összteljesítményük, amellyel ötezer kilogramm szén-dioxidot spóroltak meg. Az idei versenybe országos szinten 1322 munkáltató vagy cég nevezett be, közülük a Nagyszombat Megyei Önkormányzat a 13. helyen végzett, a tavalyihoz képest 18 hellyel került magasabbra a ranglistán. „Örömmel tölt el, hogy idén rekord mennyiségű, 116 kollégánk vett részt a versenyen. Kívánom, hogy kollégáim és jómagam a verseny végeztével is használjuk a különböző fenntartható közlekedési módokat. Ezzel példát mutatunk a lakosoknak az egészséges életmód és a környezetvédelem terén” – fejtette ki Jozef Viskupič megyeelnök.

Támogassa az ujszo.com -ot Úgy vagyunk az újságírással, mint a hivatásos zenészek: fellépünk naponta a „kőszínházban", elegáns ruhában a hűséges, bérletes közönségünk előtt, vagyis eljuttatjuk a postaládákba, árushelyekre nyomtatott napilapként a fizetős Új Szót. És mondhatjuk azt, hogy kiállunk a mélyen tisztelt publikum elé a korzón is, kicsit könnyedebben szórakoztatjuk, elgondolkodtatjuk a közönséget, érzelmeket kiváltva az erre járó tömegből. Ez az előadás pontosan olyan szenvedélyes, mint a kőszínházi fellépés, ugyanúgy sok munkával jár, mégis ingyenes. Ha tetszett, hálásan fogadjuk adományát, amit a jelképes hegedűtokba helyezhet. Eddigi felajánlásait is szívből köszönjük az új hangszerekhez, a zenekar bővítéséhez, a repertoár kiszélesítéséhez: az ujszo.com naprakész működtetéséhez. Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük. Támogatom