A menekültek áthaladnak a nagykürtösi járásbeli Zsélyen, nem maradnak ott

A polgármester elmondta, az elmúlt napokban kétszer áthaladt a falun egy csoport menekült. Rechová elmondása szerint nem volt semmi probléma, hozzátette, hogy értesítették a rendőrséget, akik ki is jöttek és elvitték az embereket.

Ladislav Kerata, a nagykürtösi járásbeli Ipolynagyfalu (Veľká Ves nad Ipľom) polgármestere is azt mondta, szerencsére az illegális határátlépést elkövető személyek csak áthaladnak a területen, nem maradnak a faluban. Elmondta, hogy az elmúlt napokban több külföldit is láttak a község területén, körülbelül 20 főből álló csoportokat, idősebb nők és gyerekek is voltak köztük. A polgármester hangsúlyozta, hogy nem okoztak problémát, semmilyen rendbontás nem volt Ipolynagyfalun.

A belügyminisztérium sajtóosztálya arról számolt be, hogy a Nagykürtösi Járási Hivatal pénteken rendkívüli helyzetet hirdetett a térségben az illegális migráció miatt. Ez az intézkedés lehetővé teszi, hogy ha szükséges, a törvényi eszközök segítségével hatékonyabban léphessenek fel.