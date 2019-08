A lovaglás mint gyógyterápia

Az utóbbi években reneszánszát éli a lovaglás. Egyre több a lóistálló, lovaglóiskola, de csupán néhány helyen foglalkoznak lovas terápiával, azaz hippoterápiával is. Ezek egyike a dunatőkési Czajlik-rancs, ahol már több mint húsz éve sikeresen alkalmazzák a lovas gyógymódot, amely gyógyír lehet mozgásszervi problémákra, pszichés nehézségekre, lelki problémákra.

Az első pácienseket – gyerekeket és felnőtteket – annak idején a dunaszerdahelyi kórházból utalták a rancsra. Ez a gyakorlat már évekkel ezelőtt megszűnt, az egészségügyi biztosítók nem fedezik a terápia költségeit, mégis igény van rá, és nagy az érdeklődés iránta. Egy sérült gyerek szülei nem riadnak vissza az önköltségtől, főleg ha látják a terápia jótékony hatását. Jelenleg is több mint húsz páciens jár rendszeresen lovaglókezelésekre. Egyénenként változó, általában pár hónapon, de előfordul, hogy már heteken belül észlelhető javulás egy-egy páciens állapotában. Az alkalmanként húszperces terápiát a diagnózisnak megfelelően testre szabják, ami esetenként elég bonyolult lehet, hiszen például mozgássérülteknél a terapeuta mellett kisegítő személyzetre is szükség van, úgyhogy egy-egy páciens rehabilitációs kezelésébe egyszerre 3-4 ember is bekapcsolódhat. A terápiás lovaglásokhoz erre a célra kiképezett lovakat alkalmaznak, amelyek békésen együttműködnek, hála nyugodt alaptermészetüknek. Egy terápiás ló képzése legalább egy évig tart, jelenleg két lóval dolgoznak.

Ló és lovas együtt mozdul

„A hippoterápia különleges gyógymód. A mozgássérült számára a nem ismert vagy hőn áhított mozgás szabadságát adja meg. Lóháton, bármily hihetetlen, ugyanazokat az izmokat aktivizáljuk, mintha járnánk, anélkül, hogy terhelnénk az ízületeket. Passzívan is folyamatosan tornáztatja izmait a páciens, hála a ló gerincmozgásának. A lóval együtt mozdul a lovas is. A leglátványosabb sikerélmények azon kis páciensek körében vannak, akik valamilyen pszichés ok miatt nem tudnak vagy nem akarnak járni, de a hippoterápiás kezelés után bátran nekiindulnak a világnak. Ez a kezelés nem nyereséges, de még sohasem fordult elő, hogy bárkit elutasítottunk volna, hiszen nem lehet elutasítani egy beteg gyereket, akinek a szülei éppen a betegsége miatt esetleg még dolgozni sem tudnak” – beszélt a terápia lényegéről Czajlik Zsuzsanna, a hippoterápia vezetője.

Komplex terápia

„A lovaglás komplex terápia. Nemcsak testedzésre, mozgásra kényszerít, helyes testtartást ad, hanem önbizalmat is. Megtanít együttműködni egy másik élőlénnyel, figyelni a másikra és törődni vele. A lónak kisugárzása van, energiát közvetít, amit más sportágaknál nem tapasztalhat az ember. Minden sportág a test fejlesztését, építését szolgálja, de a lovaglás valószínűleg az egyetlen, amely a testet és a lelket is építi” – vallja az okleveles lovasedző, lovasoktató és terapeuta. Az utóbbi években, újraértelmezik a lovaglás fontosságát, elsősorban a gyerekek nevelésében és fejlődésében. Azok, akik terapeutaként foglalkoznak gyerekekkel és lovakkal a megmondhatói, milyen eredményeket lehet elérni a megfelelő terápia alkalmazásával. Egy félénk, visszahúzódó, magába roskadt gyerek pár hónap terápiás lovaglás után hihetetlen változáson megy át. Nemcsak fizikailag: javul a testtartása, kiegyenesedik, biztosabb a mozgása, de megtanul erélyes lenni, dönteni, a döntéséért felelősséget vállalni, megszokja a rendszerességet. Megerősödnek azok a tulajdonságai, amelyek létszükséglet ló és lovasa együttélésében.

Ildikó története

„Az elmúlt húsz évben sok sikerélményben volt részünk, de van egy, amelyre különösen büszke vagyok.A szívem csücske Ildikó, akit édesanyja 21 évesen hozott el hozzánk, mert rajongott a lovakért. Ildikó halmozottan sérült, mozgásszervi és pszichikai problémákkal küszködött, egyensúlyzavara volt, nem működött a finommotorikája. Ehhez társult a labilis pszichika, depresszió, sőt még enyhe epilepsziás tünetek is. Félt mindentől, a nyeregbe sem tudott felülni az egyensúlyzavara miatt. Nem volt ritmusérzéke, ami a lovaglásnál elengedhetetlen. Hosszú folyamat volt, amíg legalább alapszinten megtanult lovagolni. Eltelt hét év, és ma már ő az asszisztensem. Ez a fiatal nő, aki pár évvel ezelőtt a cipőjét sem tudta befűzni, ma egyedül csinál mindent, a ló szerszámozásától kezdve a nyergelésen át az önálló felülésig. Minden nap eljön, rendbe teszi a lovakat, segít előkészíteni őket a lovaglásokhoz. Időközben lett saját lova is, amellyel törődik és érzi, tudja, szükség van rá. Értelmet kapott az élete” – meséli elérzékenyülten egy gyógyulás történetét Czajlik Zsuzsanna, aki a közeljövőben készül megvédeni doktori értekezését a hippoterápiáról a Comenius Egyetemen.