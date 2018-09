A komáromi kórházban ismét lehet szombatonként vért adni

A nyári időszak után újra lehet szombaton vért adni a komáromi kórházban. Ezzel azoknak a véradóknak akarnak segíteni, akik hétköznap erre nem tudnak időt szakítani.

A következő lehetőség a váradásra szeptember 22-én lesz. „A vérvételre a komáromi kórház hematológiai és transzfuziológiai osztályán kerül sor 8:00 és 12:00 óra között” – tájékoztatott Radi Enikő, az osztály főorvosa.

Ezenkívül elmondta: az egészségügyi dolgozóknak főleg a komoly sérüléseknél és baleseteknél van szükségük az adományozott vérre. A vér nagyon fontos azoknak a pácienseknek is, akik daganatos megbetegedéssel várnak műtétre. „Mindenki, akinek nagy szüksége van a vérre, mások segítségére szorul. Ezért ismét visszaállunk a szombati véradásra, amelyet azért vezettünk be, hogy azok is adhassanak vért, akiknek a munkájuk vagy más kötelességük miatt nincs idejük eljönni hét közben. Az első félévben bevált ez a szolgáltatás, és hétvégén is jöttek az emberek” – közölte Radi.

Emlékeztetett: vért minden egészséges 18 és 65 év közötti ember adhat, akinek a súlya eléri az 50 kilogrammot. A véradónak a véradás előtt egy nappal sok folyadékot kell fogyasztania, nem ehet zsírosat, reggelire pedig csak könnyű ételt fogyaszthat. A véradásra nem szabad éhgyomorral jönni, 12-14 órával a véradás előtt pedig nem lenne szabad dohányozni vagy alkoholt fogyasztani. „A véradó alkalmasságát az orvos a helyszínen ellenőrzi, a véradás nem egész tíz percig tart. Ez után nem ajánlatos sehová sietni, pihenni kell, és vizet vagy teát kell fogyasztani, esetleg valami kis könnyű ételt” – tette hozzá Radi.