A kitelepítettekre emlékeztek Dunaszerdahelyen

1947. április 12-én indult el a kitelepített magyarokat szállító első szerelvény Szlovákiából. Dunaszerdahelyről közel háromszáz családot telepítettek ki. A szabadidőparkban 2013. április 20-án adták át az emlékművet, ahol a Pázmáneum polgári társulás szervezett megemlékezést. Az ünnepi műsorban felléptek a helyi iskolák diákjai. Hájos Zoltán polgármester beszédében a történelmi párhuzamokra is rámutatott, megjegyezte, hogy a Beneš-dekrétumok még ma is élnek a szlovák jogrendben. „A zsidó holokauszt és a német lakosság kitelepítése miatt bocsánatot kért a szlovák parlament az érintettektől, a Felvidékről kitelepített magyaroktól viszont ezidáig senki sem kért bocsánatot, pedig az is ugyanolyan embertelen, erőszakos és megalázó volt, mint a németeké.

Mikor jön el annak az ideje, hogy a kitelepítettektől bocsánatot kérjenek, a Beneš-dekrétumokat eltöröljék, Szlovákia és Magyarország megbékéljenek” - kérdezte a polgármester.

Kolek Zsolt történész, a ma7 munkatársa beszédében történelmünk fájdalmas mementójának nevezte a kitelepítést, amely lefejezte a közösségünket, de az, hogy itt vagyunk, szerinte győzelem a történelem felett. Karaffa Attila alpolgármester, a Pázmáneum ügyvezető elnöke hangsúlyozta, azért is kapcsolják be a fiatalokat, hogy a következő generációk is tudják, mi történt a magyar nemzettel.

Koszorúzással és a himnusz eléneklésével zárult a megemlékezés.