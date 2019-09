A képviselők megtorpedózták az új igazgató kinevezését

Dunaszerdahelyen júliusban hirdettek pályázatot három városi intézmény igazgatói posztjának betöltésére. Szeptember végén lejár a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, a nyugdíjaspanzió, valamint a szociális szolgáltatások központja igazgatóinak megbízatása. Az utóbbi két vállalat élén októbertől sem lesz változás, a nyugdíjasotthont Pongrácz Kálmán, a szociális központot Bíró Johanna vezetheti tovább.



Hárman pályáztak



A vmk igazgatói posztját három jelölt is megpályázta, Ibolya Ildikó jelenlegi igazgató mellett Takács Tímea, a városi hivatal kulturális alosztályának vezetője, valamint Lépes Anikó néptánc-koreográfus is jelentkezett a felhívásra. Szeptember közepén meghallgatták a jelölteket, és kiértékelték a pályázatot.



Takács vs. Ibolya



Takács Tímea 133 pontot ért el. Ibolya Ildikó mindössze három ponttal kapott kevesebbet. A bizottság javaslata alapján a polgármester a képviselő-testület elé terjesztette a javaslatot. Hájos Zoltán polgármester nem volt jelen a tanácskozáson, helyette A. Szabó László alpolgármester vezette az ülést. Nagy Krisztián képviselő rámutatott, hogy Ibolya Ildikó 16 évig vezette a vmk-t.

„Többnyire megkapta a teljes prémiumot, ezek szerint elégedettek voltunk a munkájával”

– fogalmazott a képviselő, aki kérte Gútay Lászlót, a kulturális bizottság elnökét, vázolja fel a kiválasztás folyamatát.

Gútay elmondta, hogy mindhárom jelentkező teljesítette a pályázat feltételeit. A két részből álló meghallgatáson írásban a kultúrával kapcsolatos szabályokról kérdezték a jelentkezőket, akik a szóbeli kérdések után bemutathatták az intézmény fejlesztésével kapcsolatos koncepciójukat. Legalább 100, legfeljebb 150 ponttal értékelték a pályázókat. „A pályázatelbíráló bizottság ennek értelmében javasolta Takács Tímea kinevezését” – zárta Gútay László.



Elutasították a jelöltet



A képviselők közül kilencen támogatták az új igazgató kinevezését, tizenegyen viszont tartózkodtak. A testület nem fogadta el a bizottság javaslatát, ezzel kérdésessé vált, hogy ki vezeti a kultúrházat október 1-től. A képviselők között szóváltás alakult ki arról, hogy a testület megkérdőjelezheti-e a bizottság munkáját, ilyen helyzetre nem készült forgatókönyv. Hodossy Szabolcs képviselő és A. Szabó László javaslatára a testület egyetértett abban, hogy a következő pályázat lezárásáig a polgármester által megbízott igazgató vezetheti a kultúrházat. Kíváncsiak voltunk arra, hogy Takács Tímea hogy látja a testület reakcióját, az osztályvezetőt azonban nem sikerült elérnünk.