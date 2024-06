A Kassához közeli Volvo autógyár építése jó ütemben halad, a királyhelmeci szakközépiskola szakjait is kibővítik

A nyilvánosságot is szolgálják

Mint kiderült, az új iskolai autóközpont nem csak a tanulókat, hanem a nyilvánosságot is szolgálni fogja. Az iskola a diákok produktív munkájának részeként szeretné bővíteni a bodrogközi lakosok számára nyújtott szolgáltatások körét. Az idén szeptemberben kezdődő új tanévtől a gumijavító műhelyben kerékcserére, a tengelyek geometriájának korrigálására vagy az autódiagnosztika szolgáltatásainak igénybevételére is lehetőség lesz. A királyhelmeci szakközépiskol ezekre a beruházásokra megközelítőleg 500 ezer eurót költött, amelyből 350 000 eurót az Integrált Regionális Operatív Programból hívott le, a fennmaradó összeget pedig a KSK saját költségvetéséből finanszírozták. A Királyhelmectől mintegy 100 kilométerre épülő autógyár a Kassamindszenti Ipari Park (Valaliky Industrial Park) része lesz, amelynek építése tavaly februárban kezdődött. A Volvo ezen gyárában elektromos autókat fognak gyártani, a tervek szerint évente legalább 250 000 új jármű gurulhat ki a gyártósorokról. Ha a tervek megvalósulnak, teljes kapacitásnál akár 5000 ember is dolgozhat benne.