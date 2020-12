A karácsonyi wellnesst is el lehet felejteni

A termálfürdők is szeretnék, ha a sípályákhoz hasonlóan nyitva lehetnének úgy, hogy a vendégeknek kötelező lenne negatív vírustesztet felmutatni, de az infektológusok szerint a fürdőzés sokkal kockázatosabb a síelésnél.

Dunaszerdahely | A termálfürdők is szeretnék, ha a sípályákhoz hasonlóan nyitva lehetnének úgy, hogy a vendégeknek kötelező lenne negatív vírustesztet felmutatni, de az infektológusok szerint a fürdőzés sokkal kockázatosabb a síelésnél.

Az év végén sem nyitnak ki a fürdők és wellnesscentrumok Szlovákiában. A járványhelyzet miatt idén már öt hónapot hatóságilag zárva tartottak a fürdők, egyelőre csak a közlekedési minisztérium dotációs alkalmazása jelent némi reménysugarat.

Szerdán kiderült, hogyan indulhat el az idei síszezon Szlovákiában, azt azonban továbbra sem tudni, milyen feltételek mellett nyithatnának ki a fürdők és a wellnessközpontok. Ján Mikas tiszti főorvos újságírói kérdésre csak annyit mondott, hogy ezek egyelőre zárva maradnak. „A fürdők továbbra sem működhetnek, illetve azok számára, amelyek igen, marad a 6 fős vendégkorlátozás. Ilyen feltételek mellett viszont elképzelhetetlen a gazdaságos működésˮ – nyilatkozta lapunknak Somogyi Gábor, a dunaszerdahelyi fürdő igazgatója, a Szlovákiai Akvaparkok, Fürdők és Uszodák Szövetségének elnöke. A karácsonyi foglalások jelentős részét törölték, és azzal számolnak, hogy a még meglévők közül is kevesen élnek majd a lehetőséggel.

„A szállodák jelenleg is működhetnek, de mivel a szobaszervizen kívül nem nyújthatunk éttermi szolgáltatást, és a fürdőzés sem engedélyezett, ez így, ilyen formában sajnos nem elég vonzó a vendégek számára. Vagyis az ünnepek nagyon csendesek lesznekˮ – folytatta Somogyi.

Arra a felvetésre, hogy ha a síközpontokhoz hasonlóan a fürdőkbe is csak negatív teszttel engedhetnék be a látogatókat, azt mondta, kivitelezhetőnek tartja, de ezt akkor lehet érvényesíteni, ha kötelezővé teszik a feltételt.

Az öt hónapos zárvatartás és a gyengébb nyári szezon miatt is támogatásra szorulnak a fürdők. Az idén megalakult szövetség már többször hangsúlyozta a mentőöv szükségességét. Somogyi Gábor rámutatott, hogy a szövetség megalakulása óta az egyik fő kezdeményezője a kiesett bevételek utáni kárpótlásnak. Folyamatosan tárgyalnak a közlekedési minisztériummal, és a tárca által előkészített támogatási alkalmazás próbáján is részt vettek. Az alkalmazás élesítése a jövő hétre várható, ezt tegnap Andrej Doležal közlekedési miniszter is jelezte.

A zárvatartás kiüríti a kasszát, de a bonyolult gazdasági és idegenforgalmi helyzet ellenére nem borúlátó a dunaszerdahelyi fürdő vezetése. „Reményeink szerint a viszonylag jól sikerült nyári időszaknak, valamint a bértámogatási programnak köszönhetően jelentős, 35-40%-os visszaeséssel, de szigorú költséggazdálkodás mellett kiegyensúlyozott eredménnyel, esetleg minimális nyereséggel zárjuk az évetˮ – közölte Somogyi Gábor.