A járvány óta a legjobb szezont zárta a pozsonyi repülőtér

„Kilenc hónap alatt 1,5 millió utasunk volt, év végéig 1,8-1,9 millióra számítunk” – mondta Keketi, hozzátéve, hogy ez már közelít a járvány előtti adatokhoz. A 2018/2019-es szezonban 2,3 millió utasa volt a repülőtérnek. „Hozzá kell tenni azt is, hogy az orosz és ukrán repülőutak teljesen kiestek, ez körülbelül évi 300 ezer utassal jelent kevesebbet” – folytatta Keketi.

Megváltoztak a nyaralási szokások is. Eleonóra Fedorová, a Satur utazási iroda igazgatója elmondta, már kevésbé divat a last minute, a többség jó előre és gondosan választja ki a nyaralást, és előre megvásárolja (first minute). A last minute utak aránya a 2019-es 50%-ról mostanra 20%-ra csökkent. Emellett egyre kevesebben vannak azok, akik nem utazási iroda szervezésében mennek nyaralni.

A hazai turisták kedvelt célpontjai idén sem változtak, továbbra is Görögországba, Törökországba, Ciprusra, Horvátországba és Egyiptomba mennek, de egyre népszerűbbek az igazán egzotikus üdülőhelyek is. A 2023-as lista élén Omán áll, majd az Egyesült Arab Emirátusok, Zanzibár, a Maldív-szigetek és Maurícius következik. A nem csupán a tengerparti fürdőzést és kikapcsolódást szolgáló kirándulások fő célpontjai pedig az olasz városok.