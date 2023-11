A gyermekeken elkövetett erőszak ellen álltak ki a Klapka téren (GALÉRIA és VIDEÓ)

Számos támogató

A kezdeményezés mögé számos intézmény és személyiség felsorakozott. A „Dobolás” védnökei Zuzana Čaputová szlovák és Petr Pavel cseh államfők. Fő szervezői a nyitrai Centrum Slniečko, a prágai Centrum Locika, valamint a munkaügyi tárcához tartozó Nemzeti Koordinációs Központ. Az esemény koordinátora, Darina Ježová a diákoknak a helyszínen többek között arról beszélt, hogy az erőszakot nem szabad batagellizálni, s úgy felfogni, mintha az minket nem érintene.

Meglátszik a diákokon

A Klapka téren Tóth Ivett, az Eötvös Utcai Alapiskola igazgatóhelyettese volt az egyik felszólaló. Lapunknak elmondta, a saját és a kollégái tapasztalatai alapján a bántalmazást elszenvedő gyerekek órai teljesítménye gyengül, az emberi kapcsolatok kialakításánál pedig nagyon sokan visszahúzódóvá válnak közülük, s nehezen nyílnak meg.

„Néha nagyon nehéz bizonyos témákat boncolgatni velük, ilyen például irodalomórán egy családi vers elemzése, vagy etika órán, amikor bensőségesebb beszélgetésekre kerül sor. Nagyon kevesen merik közöttük egyáltalán a kommunikációt felvállalni – nemcsak az erről a nehéz és kényes témáról való beszédet, hanem ez általánosságban kihat a beszédkészségükre”

– fejtegette. Hozzáfűzte, szinte minden osztályban tapasztalnak ilyen jeleket a gyerekeken. Az is megesik, hogy sokszor csak a véletlennek köszönhetően derül fény a bántalmazásra – még akár olyan családokban is, ahol erre nem is számítana a pedagógusok.

„Az a meglátásom, hogy régebben nem nagyon mertek róla beszélni a diákok. Azt gondolom, hogy a gyerekek talán meg is voltak félemlítve – s valószínűleg amikor még nem voltak ilyen lehetőségek a hanguk hallatására, nem tanultak ezekről a jogokról, s nem voltak ilyen rendezvények, akkor még nem mertek úgy megnyilvánulni. Azt gondolták, hogy ez egy olyan családi titok, amit nekik el kell rejteni” – mondta a komáromi pedagógus.

A „házigazda” támogatása

A „Dobolás”-t a komáromi önkormányzat is támogatta. Keszegh Béla polgármester és Ondrej Gajdáč Ondrej alpolgármester a napokban több iskola diákját is fogadják a városházán.

„A találkozók során szó esik majd az önkormányzat működéséről, hogy milyen módon tudnak a diákok is beleszólni a város történéseibe, jogaikat érvényesíteni, mindamellett a közösségnek is segíteni. Az interaktív rendhagyó órán a diákok a soraikból diákpolgármestert is választhatnak és felvázolhatják terveiket, elképzeléseiket azzal kapcsolatban, hogy mit változtatnának meg a városban”

– közölte az önkormányzat. A kezdeményezéshez kapcsolódik, hogy az azt támogató városokban kékre festenek egy-egy emblematikus építményt. Komáromban a Monostori hidat világítják majd meg ilyen színnel november 20-án éjszaka, „amely a hétköznapokban is az összefogás szimbóluma”.