A folyók hirtelen megáradása fenyeget Kelet-Szlovákiában

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) elsőfokú riasztást adott ki a Bártfai, Eperjesi, Kassa-vidéki, Varannói, Nagymihályi, Homonnai, Mezőlaborci és Szinnai járásokra.

A meteorológusok jégesőre is figyelmeztetnek, mely Besztercebánya, Trencsén, Kassa, Nyitra, Eperjes és Zsolna megyében is előfordulhat. A viharokat rövid, heves záporok kísérhetik. Akár 20-40 mm mennyiségű csapadék is lezúdulhat, a széllökések sebessége pedig helyenként elérheti a 65-85 km/órát.

A viharok következtében megemelkedhet a kisebb vízfolyások vízszintje, a víz eláraszthatja a pincéket és az aluljárókat.