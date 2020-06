A folyékony kenyér története, avagy a komlótól a sörig

Ismét várja látogatóit a megyei fenntartású Thain János Múzeum, ahol a napokban nyitották meg a sörkészítést, a folyékony kenyérnek is nevezett nedű történelmi eredetét, valamint a sörfogyasztás kultúráját bemutató kiállítást.

Érsekújvár |

Mostantól tárt kapukkal

A korábbi, Hadseregek kavalkádja elnevezésű kiállítást nem látogathatta a közönség, ezért virtuális tárlatvezetés formájában mutatták be a Szlovákia délnyugati részében 1944 és 1945 között zajló harcokat, korabeli fegyvereket és lőszereket a közösségi oldalon. Közzétették a 36M Vécsey kézigránát 3D-ben digitalizált változatát is, hogy némileg pótolják a látogatókat. A komlótól a sörig azonban már valódi nyári, szomjoltó kiállítás, ahol az érdeklődők mindent megtudhatnak a régóta népszerű, szomjat és gyakran éhséget is oltó italról. A tárlat anyagát Tapolcsányból, a Tribecsi Múzeumtól kapták az érsekújváriak. A vendégek betekintést nyernek a sörkészítés és a vendéglátás történelmi részleteibe, az összképet vidám rajzok teszik teljessé. Az iskolákból nemigen érkeznek látogatók erre a kiállításra, holott Katarína Kováčová, a múzeum lektora szerint a komlóról, annak feldolgozásáról, az egykor használt munkaeszközökről rendkívül sok ismeretet szerezhetnének a gyerekek.

Otthoni sörfőzés

Még mielőtt megnyitották volna az első nagyüzemi sörgyárakat, az emberek odahaza főzték a sört, amely pont olyan mindennapi italnak számított, mint a kútvíz. A kiállítás történelmi anyagából kiderül, hogy a sör az egyik legősibb ital, és korábban vált ismertté, mint a kovászos kenyér. Szebbnél szebb söröskancsók, kriglik, mázas kerámiakorsók várják a látogatókat, mert a sörivásnak mindig megadták a módját a vendéglátók. Nem hiányozhatnak a különféle sör alátétek, üvegpoharak sem, vagy a kulcstartóként is használatos, mindig kéznél levő ötletes sörnyitók. Az egyiptomi sörkészítés kapcsán kiderül, hogy abban az időben erjesztett árpalevet ittak, komló helyett borókával és korianderrel ízesítették sörüket az emberek. A kész ital elég vegyes állagú volt, így jobbnak látták még a leszűrést követően is nádszálakon keresztül fogyasztani. Később kolostorokban főzték a sört a középkorban, a szerzetesek böjt idején is fogyaszthatták és talán ők voltak azok, akik meghonosították Nyugat-Európában a komlót a sör ízesítéséhez. Az érsekújvári sörtörténeti kiállítás látogatói megtekinthetik a szemcséskomló mintákat, a komlótőke vágására szolgáló ollót, a komlócsövek rögzítésére alkalmas tüskét, vagy a fejes komló betakarításakor használatos mérőedényt, a bemutatott tárgyak mellől nem hiányozhat a komlószállító targonca sem.

A hónap műtárgya

A Thain János Múzeum dolgozói augusztus 6-ig várják az érsekújváriakat, valamint a járási székhelyre látogató kirándulókat. Keddtől péntekig 8-tól 17 óráig, szombaton 9-től 13 óráig ismerkedhetnek az érdeklődők a sörfőzés titkaival, örömeivel és nehézségeivel. Katarína Kováčová felhívta figyelmünket a Thain János Múzeum emeleti folyosóján a hónap műtárgyára is. Ezúttal egy avar övgarnitúrát csodálhatnak meg a látogatók. Az öv darabjaira 1956-ban bukkantak rá az egykori érsekújvári téglaégetőben, agyagbányászás során. Az elhunyt férfi mellett, aki az öv viselője volt, vas kést, kerámiaedényt, és egy bárányfej csontjait találták.

