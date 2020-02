A Fő téren az elutasított tárlat

A Post Bellum „20. századi történetek" című kiállítása már 2015 óta vándorol a szlovákiai városok közterein. A tárlat 15 hétköznapi hős történetét mutatja be, akik a saját bőrükön tapasztalták meg a 20. századi diktatórikus rezsimeket, a nácikét és a kommunistákét. Ilyen például Imrich Gablech története, aki Pöstyénből repült társaival, hogy harcoljon Adolf Hitler ellen, vagy Valéria Slezáková megrázó élettörténete, aki túlélte az auschwitzi koncentrációs tábort.



Nem volt egyszerű



A kiállítás megérkezése a rimaszombati Fő térre nem volt mentes a bonyodalmaktól. A Post Bellum már 2018 májusában azzal kereste meg a városvezetést, hogy szeretnék elhelyezni a kiállítást a Fő téren. Jozef Šimko polgármester, aki jelenleg Marian Kotleba ĽSNS pártjának választási listáján szerepel, nem engedte be a városba a totalitárius rezsimek ellen kampányoló kiállítást, azzal az indoklással, hogy a nyári szezonban a városba látogató turistáktól venné el a teret. A kiállítást ráadásul reklámként kezelte, több mint 2000 eurós bérleti díjat kérve a Post Bellumtól. A tárlat sorsáról végül egy viharos képviselő-testületi ülésen döntöttek, ahol Šimko egyebek mellett azzal vádolta Sandra Polovkovát, a Post Bellum igazgatónőjét, hogy Soros György pénzeli a szervezetet, a kiállítási anyagot pedig a Gömör-Kishonti Múzeumban mutatták be 2018 júliusában.

A lakosok léptek



Ilyen előzmények után a Post Bellum már érthető okokból nem számolt Rimaszombattal a továbbiakban. Néhány helyi lakos kezdeményezésének köszönhetően azonban február nyolcadikától mégis megtekinthető a Fő térena „20.századi történetek" című kiállítás, kiegészülve az „1989–2019: 30 év szabadság" nevű tárlattal. A nonprofit szervezet közleménye szerint ez leginkább a Rimai kávéház (Rimavská kaviareň) nevű polgári társulásnak, a „Merjünk gyorsítani" (Odvážme sa zrýchliť) képviselői klubjának és Roman Vaľo városi képviselőnek köszönhető. Mindkét civil szervezet „kisebb csodaként" értékelte, hogy sikerült elhozni a kiállítást a Fő térre. Roman Vaľo lapunknak elmondta, hogy a polgármester most is érdekesen járt el. Bár a helyi kommunikációk használatáról szóló határozatot aláírta, amivel lehetővé vált a kiállítás megszervezése, de a tárlatról szóló önkormányzati határozatot nem. Vaľo szerint az a fontos, hogy a kiállítás a Fő téren van.

„A történelemre emlékeznünk kell – ma ez annál fontosabb, mivel a történelmi párhuzamok soha nem látott mértékben merülnek fel. Mintha semmiből sem tudnánk tanulni"

– mondta a képviselő.



Kotleba is ellenezte



A „20. századi történetek" című kiállítást tavaly kilenc városban tekinthették meg az érdeklődők. A rimaszombatihoz hasonló incidens csak egyszer történt.

2015 novemberében Besztercebányán Marian Kotleba nemtetszését váltotta ki a diktatúraellenes tárlat. Kotleba feljelentést tett, mert szerinte Štefánia Lorándová története a cionizmust népszerűsítette. Lorándová a holokauszt idején több száz életet mentett meg, amiért később Auschwitzban végezte.

A kiállítás február 29-ig tekinthető meg Rimaszombatban, a következő megálló Trsztena lesz.