A Dunaszerdahelyi járásban a legbiztatóbbak a beiratkozási eredmények

Egyes községekben többen ülnek iskolapadba, mint tavaly, másutt jelentősen csökkent a leendő elsősök száma. A kisiskolák többsége egyelőre tarja magát.



Pozsonyi és Szenci járás



Idén 30 leendő elsőst írattak be a szülők a Pozsonyi Duna Utcai Magyar Tannyelvű Alapiskolába és Gimnáziumba, hattal többet, mint tavaly. Rosszabb a helyzet Pozsonypüspökiben, ahol a tavalyihoz viszonyítva felére csökkent a beíratott gyerekek száma. Szeptemberben csak 11 új tanuló érkezik a magyar alapiskolába.

A Szenci járásban pozitívan alakult a diákok létszáma. A járás négy magyar alapiskolájában, valamint a zonctoronyi szlovák–magyar alapiskolában összesen 62 kiselsős kezdheti meg a tanévet. Hegysúron és Rétén eggyel kevesebb elsősre számíthatnak, mint tavaly szeptemberben, amikor három-három diákkal indult az első évfolyam. Szencen és Félben azonban több lesz az elsős. A járási székhelyen 32 kisdiák érkezik az idei 28 elsős helyére. Félben a jelenlegi 13 helyett 22 első osztályos tanulóval számolnak.



Galántai járás



A Galántai járásban jelentősen csökkent a magyar iskolába íratott gyerekek száma. Tavaly szeptemberben 192 első osztályos gyerek ült iskolapadba, idén várhatóan csak 185-en kezdik meg a kötelező iskolalátogatást. A 16 iskola felébe több diákot írattak, mint tavaly, Tallóson nőtt leginkább a létszám, ahol az idei 13 után szeptemberben 23 gyerekkel nyithatnak első osztályt. Nagymácsédon 18 gyereket írattak be az alapiskolába – öttel többet, mint tavaly. Galántán, Jókán és Hidaskürtön viszont jelentős visszaesést mutat a gyereklétszám. A járási székhelyen 39 után 30, Jókán 21 után 14, Hidaskürtön 12 helyett 8 kiselsőssel nyithatnak első osztályt. Vágán és Kosúton idén egyetlen óvodást sem írattak be az alapiskolába. Vágán tavaly 3, Kosúton 2 kiselsőssel indult a tanév.



Vágsellyei járás



A Vágsellyei járás déli részén vegyes képet mutat a beiratkozás eredménye. Zsigárdon jelentősen nőtt a leendő elsősök száma, a többi faluban azonban csökkenés tapasztalható. Pered és Negyed is kivételt jelent – itt is enyhén nőtt az iskolába íratott gyerekek száma. Zsigárdon 12-vel több gyereket írattak be az alapiskolába, mint tavaly, 14 kisdiák érkezhet a jelenlegi 11 elsős helyére. Negyeden a tavalyi 13 helyett idén 18, Pereden 12 után 17 gyerekkel indulhat az új évfolyam. Farkasdon tavaly 18 gyereket írattak be, de csak tizennégyen kezdték meg a tanévet. Idén 17 beíratott elsősük van. Vágkirályfán 3 helyett 1, Deákin 12 helyett 8, Sókszelőcén 9 elsős kezdheti meg szeptemberben a tanévet.



Érsekújvári járás



Az Érsekújvári járásban biztatók a beiratkozási eredmények. 16-tal több gyereket írattak magyar iskolába, mint egy éve.

Érsekújvárban tavaly 48, idén 54, Párkányban tavaly 70, idén 81 gyereket írattak magyar iskolába. Lóthi Blanka, a szímői Jedlik Ányos Alapiskola igazgatója elmondta, hogy a halasztások miatt 12 helyett ősszel csak 9 elsős kezdte meg a tanulmányait az iskolában, ahol a pedagógusok részéről nagyon sok türelemre és odafigyelésre van szükség. A most beíratott 8 leendő tanuló roma származású, a pedagógusok mindent megtesznek a felzárkóztatásukért.

A járásban már csak négy kisiskola működik, miután a bényit 2015-ben, a bartit és a pozbait 2017-ben bezárták. A kisiskolák közül Fűrön a legrosszabb a helyzet, ahol egyetlen elsős sem lesz ősztől, és tavaly is csak egy gyereket írattak be. Zsitvabesenyőre tavaly négy, idén csak két leendő elsőst írattak. A kisújfalui kisiskolába eggyel, a nánaiba kettővel több gyereket írattak, mint tavaly. A nagykéri közös igazgatású alapiskolába két gyerekkel kevesebbet írattak be, mint egy éve. Az Érsekújvári járás két legnagyobb községében elégedettek az eredményekkel. Udvardra tavaly és idén is 29 gyereket írattak. Tardoskedden tavaly 18, idén 17 gyereket iskoláztak be. Szőgyénben hat, Kéménden öt gyerekkel többet írattak be idén, mint az előző iskolaévben. A párkányi régióban lévő Ipolyszalkán, ahol az iskola a közelmúltban vette fel Turczcel Lajos nevét, ugyancsak örülnek az eredményeknek, mivel tavaly nyolc, idén tizenhárom gyerek számára választották a szülők ezt az iskolát. A párkányi régióbeli Kürtön tavaly 19, idén 14 gyereket írattak be a szülők. Köbölkúton idén is 14 leendő elsőssel számolnak. Kéménden öttel több, Muzslára néggyel kevesebb gyereket írattak be, mint tavaly.



Dunaszerdahelyi járás



A Dunaszerdahelyi járás beiratkozási mutatói összességében pozitívan alakultak: 43-mal emelkedett a beíratott elsősök száma. Mindez annak dacára, hogy 2015-től egyre több kisiskola szűnik meg. 2015-ben a lúcsi, majd a dercsikai, nyáradi és bakai iskola szűnt meg vagy függesztette fel működését. 2018-ban megszűnt a doborgazi, szentmihályfai és csallóköznádasdi kisiskola is. A legmagasabb létszámcsökkenést idén a dunaszerdahelyi Szabó Gyula Alapiskola beiratkozási statisztikája mutatja, ahol a 2018/19-es tanévre 109 elsőst írattak be, miközben 99 elsőst kezdte itt a tanévet. A 2019/20as tanévre 91 elsőst írattak be. „A 91 elsős pontosan annyi, amennyit még elbír az iskola. Nem szabad elfelejteni, hogy ehhez a létszámhoz, 5. osztálytól jönnek a falusi kisiskolák diákjai, ami jelentősen megemeli a létszámot és valószínűleg szaktantermeket kell majd feláldozni, hogy elférjenek, de örülök, hogy a jövendő elsősök közül nem kellett senkit elutasítani”– szögezte le Nagy Árpád igazgató. Míg a beíratott gyerekek számának csökkenése a nagyobb iskolákat nem veszélyezteti, a kisebb iskoláknál komoly gondot jelent. Például Albáron, ahol a 2018/19-es tanévet két elsőssel kezdték, de 2019 szeptemberében nem nyílik első osztály. A lőgérpatonyi és felsővámosi elsősök létszáma is jelentősen csökkent. Lőgérpatonyban tavaly 16 elsőssel indult a tanév, idén szeptemberben négyen kezdik az első osztályt, Felsővámoson kettővel csökkent a beíratott gyerekek száma. A legmagasabb létszámnövekedés a somorjai Corvin Mátyás Alapiskolában van, ahova 23-mal több gyereket írattak, mint tavaly. Gellén 18-cal, Nagymegyeren 11-gyel nőtt a beíratott gyerekek száma.