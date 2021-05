96 településen újulnak meg a templomok Szlovákia-szerte

A részletek a komáromi Szent András Plébánián tartott sajtótájékoztatón hangoztak el, ahol Soltész Miklós, a magyar Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára egyeztetett a római és görög katolikus, a református egyházak, valamint az MKP képviselőivel.

A jószomszédi viszony erősítése

Kiss Róbert kanonok, a Nagyszombati Főegyházmegye általános helynöke megköszönte Magyarország kormányának „az önzetlenséget, mellyel meghallgatják kéréseinket.” Hozzátette: „Az itteni közösségek és keresztény családok szeretnek meríteni a Jósiten áldásából, s azt megosztani az egész magyar néppel.” Forró Krisztián, az MKP elnöke hangsúlyozta, a templomok felújítása nem pusztán a felvidéki magyar hívőket segíti: „Hiszen ennek köszönhetően nemcsak a magyar, hanem más nemzetiségű hívők is élvezhetik majd a renoválások előnyeit. Magyarország ezáltal a jószomszédsági viszonyok erősítését is hangsúlyozza.”

Soltész Miklós többek között elmondta, fontos, hogy az együtt élő nemzetek erősítsék egymást a jelenlegi időszakban, s keresztényi szeretettel, valamint emberi hozzáállással próbálják meg orvosolni azt, ami a múltban szétválasztotta őket. Az államtitkár szerint ezt szolgálta az elmúlt 10 év, a Magyarországon élő szlovák nemzetiségek és a Szlovákiában élő magyarok pedig „érzékelhetik, hogy ez a változás megtörtént a fejekben és a lelkekben is.” Soltész jó példaként hivatkozott arra, hogy a magyarországi szlovákok pénzbeli támogatása megötszöröződött az elmúlt évtizedben. „Ez azt jelenti, Magyarország kormánya azt üzeni: nekünk ők fontosak, erőforrásként tekintünk rájuk és persze más nemzetiségekre is – és hisszük azt, hogy a szlovák kormány és a szlovák emberek nagy többsége is így tekint a magyarok felé” – tette hozzá.

A Szent András-bazilika 18. századi freskóinak restaurálására is jut pénz a programból. - Vataščin Péter felvétele

Több országban zajlik

Az egész Kárpát-medencében 1800 templom fog megújulni többnyire magyarok által lakott településeken, ám ez Soltész Miklós szerint szolgálni fogja az adott helyen élő más nemzetiségű többségi társadalom életét is. Az államtitkár ezzel kapcsolatban később hozzáfűzte, fontos szempont a gazdaság újraindítása is, s ami a magyar hívőket szolgálja, az adott esetben szlovák szakembereknek adhat munkát.

A program Szlovákiában 96 települést érint – 75 római és a görög katolikus, 25 református templom kaphat új köntöst, illetve egy esetben a zsidó felekezet is támogatásban részesült. Erre jó példával szolgál a Komáromi járás is, ahol Izsán, Csallóközaranyoson, Ekelen, Füssön, Keszegfalván és Komáromban összesen hét római katolikus, Csicsón, Gelléren és Perbetén három református templom újul meg, míg Komáromban a zsidó hitközségi központ fejlesztésére is érkezik juttatást. Ez templomonként általában 35-40 ezer eurós támogatási kereteket jelentenek, amelyekre az egyházak képviselői jelenthették be az igényeiket. Soltész Miklós szerint mindenkinek megítélték a támogatást, akinek formailag megfelelt a beadványa. Az esetek túlnyomó részében külső felújításokra kerülhet majd sor.

Kiss Róbert kiemelte, a program keretében egy millió euró érkezik majd a Szent András bazilika freskóinak restaurálására – s reméli, hogy hasonló nagyságú pályázati összeget kapnak majd a szlovák kulturális minisztériumtól is.

A munkálatok fokozatosan indulnak majd a nyár, valamint az ősz folyamán.