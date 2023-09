800 éves szakrális hely a járáshatáron (VIDEÓ és KÉPEK)

Varázslatos hely

A műemlék templom miatt több turista és turistacsoport érkezik egy évben, ilyenkor Varga László minden alkalommal körbevezeti őket és elmeséli nekik is a helyi református gyülekezet történetét. Elmagyarázza, hogy a templom nem úgy Isten háza, ahogyan a legtöbben képzelik.

„Ugyan ezt szoktuk mondani, de Isten nem lakik a templomban. Amikor odamegyünk istentiszteletre és odahívjuk és ha odajön a Lélek által, akkor érezni lehet egy magasabb rendű jelenlétet”

– hangsúlyozta a lelkész.

A templom épületét nyitva tartják, bárki beléphet most is, de istentiszteletre nem alkalmas. A padok egyelőre halomban állnak, por lepi őket és a karzatot, de így is látni a különleges belső teret. A 15-16. század fordulóján kibővítették a templomot a háromszögben záródó gótikus csillagboltozatú szentéllyel, melyek mennyezeti íveit kőből faragták, és egy különleges, késő gótikus, lépcsőzetes szentségtartót helyeztek el (pasztofóriumot). A boltozat gótikus bordájának tartóján két arc – egy férfi, és valószínű, egy nő, egyik arcvonásokkal, a másik azok nélkül – néz vissza a csillagboltozat alatt állókra. Az egyhajós épület tágas terét egyedül a 1936-ban épített vasbeton szerkezetű karzat töri meg, a tornyot, benne a két haranggal ugyanebben az évben építették hozzá az elülső részhez. Belépéskor azonban nem ez az első, ami feltűnik, hanem egy különös érzés, egyfajta szétáradó béke, amit e falakkal határolt kis sziget áraszt. Ez az épület egy lassan ezeréves szakrális hely, ahol emberek milliói helyezték el itt bizodalmukat, fejezték ki örömüket, bánatukat Istenük előtt.

A felújítás során, a templom körbeásása közben rengeteg emberi csontvázat fedeztek fel. Később kiderült, hogy csaknem 350 évig ide temetkeztek a falu lakosai a középkor alatt. Halmokban feküdtek az egyszer már egymásra hányt, összegyűjtött csontok. A református egyházközség szeretné megadni nekik a végtisztességet, és egy csoportos emlékművet állítani az elhunytaknak.

A belső tér rekonstrukciója után a védfallal folytatják a felújítást, amin pontosan végigkövethetjük az utóbbi évszázadok szintnövekedését: csaknem két méterrel lejjebb van a templomudvar, mint kívül a közút magassága. Sőt, Varga László azt is elmesélte, hogy a külső vízelvezető rendszer kiásásánál felfedezték az eredeti, Árpád-kori járószintet, mely körülbelül három méterrel lejjebb helyezkedett el, mint a falun átfutó mai főút szintje.

Annak ellenére, hogy a rekonstrukció elakadt, a hívek mindennapi élete változatlan, a gyülekezési helyeket továbbra is váltogatják. Lakszakállas és Szilas lakosainak jó együttműködése önmagában egy megtartó erő, visszaszámolnak a munkálatok befejezéséig, de egy darabig még biztosan szükség lesz a kitartásukra.