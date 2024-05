50 éves a nagymegyeri termálfürdő (FOTÓK)

Sürgetett fejlesztések

A fürdő egyre fontosabb szerepet töltött be a régióban, de az 1989-es rendszerváltás és a határok megnyitása nem várt fordulatot hozott, a vendégek száma jelentősen megcsappant, ami érzékenyen érintette az állami tulajdonból az önkormányzathoz került intézményt. Miután kiheverték a visszaesést, megint nagy népszerűségnek örvendtek, ami miatt újból fejleszteniük kellett. A magas vendégszám miatt egyre több panasz érkezett ugyanis a logisztikai hiányosságokra, az élelmiszerellátás problémáira. Minderről az akkor újságok is cikkeztek. A 80-as években 103 vállalat több ezer szálláshelyet biztosított az érkezőknek, ami továbbra sem volt elegendő. Annak érdekében, hogy a nagymegyeri fürdő vonzó célpont maradjon, 2000 szeptemberében elkezdték építeni és egy évre rá át is adták a vadonatúj fedett, modern üdülőközpontot.