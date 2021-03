3000 vakcinát várnak Dunaszerdahelyre a hétvégén

Dunaszerdahely/ Pozsony | A hétvégén folytatódik a tömeges oltás Nagyszombat megye nagykapacitású oltóközpontjaiban, így Dunaszerdahelyen is. Pozsony megye a fővárosban nyit oltópontot. Most is óriási az érdeklődés a vakcinák iránt, sokan hiába próbáltak regisztrálni az oltásra.