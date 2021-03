GALÉRIA + VIDEÓ: Torlódással ugyan, de elindult a tömeges oltás Dunaszerdahelyen

Nyolc előtt már feltorlódott a sor a Vidékfejlesztési Szakközépiskola előtt, az iskola tornatermében alakították ki a tömeges oltóközpontot. Az emberek izgatottan várták, hogy kinyíljon az ajtó, és megkapják a vakcinát. Nagyszombat megye három nagy kapacitású oltópontot nyitott meg a hétvégén, Dunaszerdahelyen kívül Nagyszombatban és Szakolcán. A tervek szerint, a vakcinaszállítmánytól függően hétvégente több ezer embert oltanának be a központokban, június-júliusra a megyében élő valamennyi lakos megkaphatná a koronavírus okozta megbetegedés elleni védőoltást. Az oltópontra nehezen találtak orvosokat, viszont lapunk felhívásának köszönhetően is sikerült gondoskodni az elegendő számú szakszemélyzetről. Az oltást igénylőknek az egészségügyi minisztérium honlapján kellett regisztrálni, ez sem ment gördülékenyen, mégis rövid idő alatt elfogyott a hely. Ma 1 300 vakcina jutott Dunaszerdahelyre. „Meglátjuk, mennyi idő alatt fogy el, ez mutatja majd, hogy egy nap alatt hány embert tudunk beoltani” – nyilatkozta Berényi József a megyei önkormányzat alelnöke.

Sorakozás után haladás

Nyolc előtt már többen sorakoztak a központ előtt, a városi rendőrök többször is rendre intették a várakozókat. A regisztráció szerint a lakosoknak csak néhány perccel a megadott időpont előtt kellene megérkezni az oltópontra, később azonban már kisebb tömeg torlódott fel, százméteres sor alakult ki, és rendőrök figyelmeztették az embereket, hogy ne az úttesten, hanem a járdán várakozzanak.

„Tessék mondani, itt oltanak, vagy tesztelnek?” – kérdezte egy hölgy,

akiben az őszi országos tesztelés során látott tömeget idézhette fel a kép. Sokan méltatlankodtak a körülmények miatt. Az iskola udvarán a kétméteres távolságot betartva várakoztak, a járdán viszont egymást kérdezgették az emberek arról, hogy ki milyen időpontra érkezett, vagyis, hogy ki állhat előrébb a sorban.

Az is problémát okozhatott, hogy a rendszer több regisztrációt engedett egy percre, és hiába haladt bent gyorsan a munka, mégsem győzték beengedni a megfelelő számú pácienst.

Óránként 300 vakcina

Aki bejutott, attól a kézfertőtlenítés után elkérték az igazolványát, majd egy folyosóra terelve újabb adminisztrációs kör következett, innen már a tornaterembe léptek az emberek. Itt tíz regisztrációs kaput és tíz elválasztott oltópontot állítottak fel. A regisztráció után már csak a vakcina beadása maradt hátra, amit egy 15 perces pihenő követett a másik tornateremben. Ha valaki rosszul lenne az oltás után, akkor helyben ellátják, erre is felkészültek.

„Egyáltalán nem fájt, ismertem a nővérkét is, így megnyugtatóbb volt a helyzet. Reméljük, ha megkapjuk a vakcinát, akkor megnyitják az iskolákat. Vakcina nélkül azonban nem érezném magam annyira biztonságban”

– mondta Mészáros Éva, a bősi Amade László Alapiskola pedagógusa, aki az elsők között kapta meg a vakcinát Dunaszerdahelyen.

Az oltás előtt megjegyezte, több súlyos mellékhatásokról szóló visszajelzést is hallott, ezért nyugtalan volt, és nem is akart elsőnek bemenni.

Több hónapig marad

A megyei önkormányzat hetekkel ezelőtt kezdte el a tömeges oltás szervezését, már ekkor felmerült, hogy Dunaszerdahelyen is lesz oltópont. Mivel korábban nem érkezett elég vakcina, ezért csak most szombaton nyithatták meg a központot. „Csütörtökön kezdtük el a berendezés előkészítését, összeszerelték az oltókabinokat, összekötötték a számítógépeket. Két nap kemény munka volt, de elkészült. A tervek szerint csak pár hónap múlva bontjuk el a berendezést” – közölte Szabó László az iskola igazgatója utalva arra, hogy hosszabb ideig számol a megye az oltóközponttal.

Tisztább rendszer

Bár már az év eleje óta elérhető a koronavírus elleni védőoltás, még most sem ment gördülékenyen az online regisztráció. „Sajnos nem tehetünk erről, ez a minisztériumhoz tartozik. Nem lep meg, hogy ilyen nagy az érdeklődés a vakcina iránt, az emberek látják, hogy az oltás az egyetlen megoldás.

Az elsődleges dolog az, hogy legyen mivel oltanunk.

Az egészségügyi minisztérium úgy döntött, hogy hétfőtől az életkor szerint oltják be az embereket. Ez átláthatóbb, tisztább rendszert eredményez. Ha lesz elég vakcina, akkor szombaton és vasárnap is oltanánk” – mondta Berényi József hozzátéve, hogy aki most a munkája miatt emberekkel kerül kapcsolatba, az másképp vélekedhet a döntésről.

Az, hogy mennyi oltás érkezik a dunaszerdahelyi tömeges oltópontba az egészségügyi minisztériumon múlik, csakúgy, mint a regisztráció. Így egyelőre nehéz megmondani, hogy a következő hétvégén hogyan lehet majd oltáshoz jutni a városban.

Különleges gyakorlat

Az oltás szakmai hátteréről a dunaszerdahelyi Egészségügyi szakközépiskola pedagógusai és diákjai is gondoskodnak, három tanár és tizenhat tanuló segédkezik az oltásnál. „Nagy feladat volt, sok felkészülést igényelt, de megoldottuk és bízom benne, hogy ahogy belejövünk, még gördülékenyebb lesz majd a munka. A tanárok egyike az oltóanyagot, és annak kiadását felügyeli. A diákok segítenek az adminisztrációban, irányítják az embereket, megfigyelik a beoltott pácienseket. Ez bizonyos szinten iskolai gyakorlatnak is minősül.

Remélem, örülnek annak, hogy részesei lehetnek egy ilyen nagy horderejű eseménynek, és ez sokat hozzáad majd a személyiségükhöz” – mondta Miklós Beáta, az Egészségügyi Szakközépiskola igazgatója.

Oltás a Csallóközben

Korábban csak a dunaszerdahelyi kórházban volt elérhető a koronavírus okozta megbetegedés elleni vakcina. Itt az év elejétől közel nyolcezren jutottak oltáshoz. A megyei oltóközpontban ma ezerháromszázan jutnak hozzá a védettséget adó oltóanyaghoz. Ha elég vakcina érkezik, akkor a jövő héten újra kinyit a központ. A sorakozás evolúcióját is megfigyelhettük az elmúlt egy évben, mióta a koronavírus jelen van. Míg tavaly tavasszal az üzletek előtt kígyózott a sor, ősszel a tömeges tesztelési helyeknél vártunk hosszú perceket, órákat arra, hogy kiderüljön, fertőzöttek vagyunk-e. Ma a védettséget adó oltásért állhatnak sorba az arra jogosultak, és a két méteres távolságot betartva talán arról ábrándoznak, hogy újabb fél év múlva már a Csallóközi Vásár pecsenyés standjainál várakozhatnak tömött sorokban a járványügyi korlátozások nélkül.