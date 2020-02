1,6 millió eurót fizet vissza a hőszolgáltató

A hőszolgáltató visszautalja a klienseknek a tavaly befizetett összeg egy részét. A társaság úgy tájékoztatta a TASR hírügynökséget, hogy március közepétől kezdik a jóváírások kézbesítését a közvetlen felhasználóknak.

A disztribúciós vállalatokon kívül a különböző lakáskezelő vállalatok és szövetkezetek is megkapják az értesítést. A jóváírás összege függ a szolgáltató és a lakosok közötti szerződéstől, így a háztartásokra eső konkrét összegről a hőszolgáltató dönt. A társaság azt ígéri, hogy részükről március végéig lezárul a folyamat. Ladislav Koch, a Kassai Távhőszolgáltató Vállalat vezérigazgatója elmondta, több tényező is közrejátszott abban, hogy ekkora összeget sikerült megtakarítani. „Többféle beruházást is végrehajtottunk, modernizáltuk az előállító berendezéseket, hatékonyabb technológiát helyeztünk üzembe, optimalizáltuk a gépeket. Megfelelően használtuk ki az elektronikus aukciók nyújtotta lehetőségeket a közbeszerzési pályázatoknál, és növeltük az alkalmazottaink produktivitását” – indokolta Koch a nagy összegű jóváírás hátterét. Az állami tulajdonban lévő részvénytársaság tavalyi bevétele közel 3 millió euró volt.



A társaság ezért is értékeli sikeresnek a tavalyi évet, de a jó eredményekhez az is hozzátartozik, hogy egy új, hatékonyabb és környezetbarátabb technológiát is bevezettek, amelynek köszönhetően jelentősen csökkentették a felhasznált szén mennyiségét. A hőszolgáltató gazdaságilag is sikeres, a Transparency International Slovensko civil szervezet tavaly is felmérte a cégek gazdálkodásának átláthatóságát. A listán a kassai hőszolgáltató lett az első, elnyerte a legátláthatóbb állami és önkormányzati tulajdonú hőszolgáltató vállalat. A Brand Council értékelőbizottsága pedig Superbrands Slovakia 2020 címmel jutalmazta a társaságot a tavalyi eredményekért. ⋌