112 – csak vészhelyzetben hívjuk!

Szlovákiában tizenöt éve működik a 112-es segélyhívószám. Ez idő alatt több mint 20 millió hívást fogadtak. Januártól már rövid szöveges üzenetet is lehet küldeni erre a számra.

Azt, hogy a 112-t csak vészhelyzetben kell hívni, kevesen tudják. Sokan akkor is ezt a számot pötyögik be telefonjukba, amikor a helyzet a sürgősségi hívást nem indokolja. A telefonálók egy része azzal sincs tisztában, hogy ez a szám nem a legközelebbi tűzoltóságon, rendőrkapitányságon vagy orvosi ügyeleten csörög.

Hiába telefonáltak?

Súlyos hibát és mulasztást követett el a párkányi sürgősségi osztály – figyelmeztette lapunkat egy bényi lakos, aki február 4-én (vasárnap) hiába kérte, hogy küldjenek orvost beteg unokájához. A lázas gyereket végül Esztergomba vitték, ahol megfelelő ellátást kapott – állította. Szerkesztőségünknek küldött leveléből az derült ki, hogy aznap az ötéves kislány hányással és magas lázzal ébredt. Édesanyja lázcsillapítót adott neki, és mivel dolgoznia kellett, a gyereket a nagyszülőkre bízta. Lázát azonban gyógyszerrel és hideg zuhannyal sem sikerült csillapítani, ezért délelőtt 11-kor a tanácstalan nagyszülők a telefon után nyúltak. „Hívtuk a sürgősségi osztályt, hogy jöjjenek, mert a kislány nagyon lázas. Azt a választ kaptuk, hogy nincs bent gyerekorvos. Kaptunk egy telefonszámot, hogy vigyük Érsekújvárba a 40 fokos lázzal fekvő kislányt. Összekaptuk magunkat, átvittük Esztergomba, ott ugyanis van sürgősségi ellátás. Mivel nem volt náthás és nem köhögött, újra azt a gyógyszert írta fel a doktornő, amit addig is adtunk neki. Délután 37-38 fok között volt a láza. Este viszont újra felszökött 40 fokra. Ismét hívtuk a párkányi sürgősségi osztályt, azt remélve, hogy több szerencsével járunk, mint reggel. Tévedtünk. Ismét olyasvalaki volt szolgálatban – egyébként doktorként mutatkozott be –, aki se kijönni nem volt hajlandó, se tanácsot nem tudott adni, hogy esetleg mit adhatunk még a gyereknek, hogy leverjük a lázát. Ő is adott egy telefonszámot, hogy kérjünk azon tanácsot. Felhívtuk, tanácsot ugyan kaptunk, de ez az orvos se jött ki megnézni a gyereket” – áll a levélben.

Hova hívtak?

Az eset részletei után nyomozva a levélíróval telefonon vettük fel a kapcsolatot. Afelől érdeklődtünk, hogy végül miért Esztergomba, és nem Párkányba vitték a beteget. „A telefonba azt mondták, hogy Érsekújvárba menjünk, mert Párkányban nincs ügyelet” – közölte. Olvasónk nem tudta, kivel beszélt telefonon és kitől kapta ezt az információt, és nem emlékezett azok nevére sem, akik állítása szerint tanácsot sem adtak arra vonatkozóan, hogyan segítsenek unokájuknak. Mivel szerettük volna kideríteni, hogy az adott napon Párkányban melyik orvos volt ügyeletben, olvasónktól elkértük a telefonszámot, amit hívtak. Kiderült, hogy a 112 volt. A panaszosnak – aki a párkányi orvosi ügyelettel akarta felvenni a kapcsolatot – fogalma sem volt, hogy ezek a hívások nem közvetlenül Párkányba futnak be.

Amit a 112-es számról tudni kell Milyen esetekben hívja? Emberi életet vagy a környezetet veszélyeztető helyzetben, például tűzesetnél, balesetnél, bűncselekménynél, természeti katasztrófánál. Mikor ne hívja? ha csak információra van szüksége (például hol van orvosi ügyelet éjszaka), ha műszaki meghibásodás történik (például csőrepedés), vagy ha szemmel láthatóan nincs vészhelyzet, és nem igényel sürgős beavatkozást az eset. Mi a teendő, ha az ember a 112-n szeretne minél hamarabb mentőt vagy orvosi segítséget: 1. Mutatkozzon be! 2. Közölje, hogy pontosan milyen címen van a beteg, akihez a mentő kell (település, utca, házszám, ha van, akkor emelet és ajtó, valamint kapucsengő/kapukód). Ha könnyen összekeverhető nevű a település, akkor az irányítószám is hasznos. 3. Egyetlen rövid mondatban mondja el, hogy miért kell a segítség. Ne kezdjen bele a komplett kórtörténetbe, mert azzal a 112-es operátor nem tud mit kezdeni. Ezt az orvosnak kell elmondani.

Miért nem ment a mentő?

„A 112-es telefonszám a nyitrai ügyeleti központban csörög. Az ügyeletes kötelessége, hogy a telefonálót kikérdezze a tünetekről, és eldöntse, hogy szükséges-e gyorsmentőt küldeni, vagy elég, ha az ottani központból ad tanácsot az orvos. Előfordul, hogy a hívást átirányítják a telefonálóhoz legközelebb eső orvosi ügyeletre, de van olyan is, hogy csak megadják az orvosi ügyelet számát” – magyarázta Czékus András, a párkányi rendelőintézet igazgatója. Czékus szerint a párkányi ügyeletre késő este futott be egy hívás. „Egy meglehetősen felháborodott szülő vagy nagyszülő telefonált, aki azért méltatlankodott, hogy hiába hívta a 112-es számot, nem küldtek ki orvost, és nem kapott tanácsot sem” – mondta az igazgató, aki az ügyről részletesen kikérdezte a szolgálatot teljesítő nővért és orvost is. Hozzátette: a nyitrai központ minden hívást rögzít. „A telefonáló elmondta, a gyereket pár órával korábban Esztergomban kivizsgálták. A párkányi orvos is pontos instrukciókkal látta el a gyógyszerek adagolásáról, a folyadékbevitel, illetve a borogatások fontosságáról, és elmondta azt is, hogy másnap reggel haladéktalanul keressék fel a gyerekorvost. Az érintett orvos és nővér is meg van győződve arról, hogy megfelelően jártak el, és a telefonáló sem jelezte elégedetlenségét. Ezért nagyon meglepte őket az utólagos reakció” – nyilatkozta lapunknak az igazgató.

Szakmai érvek alapján

Czékus András szerint tudatosítani kellene, hogy az orvosi ügyeleteken és a 112-es központban is képzett egészségügyi szakemberek dolgoznak, akik igyekeznek objektíven felmérni a helyzetet. „Eldöntik, kell-e gyorsmentő, a helyszínen szükség van-e orvosra, vagy elegendő a telefonos tanácsadás azzal, hogy a páciens másnap haladéktalanul keresse fel kezelőorvosát. E döntést minden esetben az ügyeletben lévő személyzetnek kell meghoznia, és nem a beteg vagy a beteg hozzátartozójának elvárásai, hanem szakmai mérlegelés alapján” – magyarázta. Azt, hogy miért nem a párkányi, hanem az érsekújvári ügyeletre irányították a beteget, Czékus András nem tudta mire vélni, ugyanis a párkányi rendelőintézetben június 30-ig hétköznapokon 16 órától másnap reggel 7 óráig, hétvégén és ünnepnapokon napi 24 órában van orvosi ügyelet.

Mikor hívjuk és mikor ne?

A 112 általános segélyhívószám, amit olyan esetekben érdemes tárcsázni, amikor a mentők, a rendőrök és a tűzoltók összehangolt munkájára és beavatkozására lehet szükség. Azokkal az egészségi panaszokkal, amelyek gyors orvosi beavatkozást igényelnek, a 155-ös szám is hívható. Előfordulhat ugyanis, hogy a 112-es szám hívásával a telefonáló értékes perceket veszít, míg a diszpécsernek – aki eldönti, hogy rohammentőt, illetve orvost küld-e a helyszínre, vagy kapcsolja a legközelebbi ügyeletet – elmagyarázza a helyzetet. Kevésbé súlyos esetekben az orvosi ügyeletek is hívhatók. Ezek száma a telefonkönyvekből vagy az interneten is kikereshető. (A párkányi orvosi ügyelet telefonszáma: 036/7565180.) A tűzoltók (150) és a rendőrség (158) is ingyenesen hívható.