Sokáig csak gyomnövénynek tartották – pedig ez a legegészségesebb élelmiszer a világon!

A New Jersey-i William Paterson Egyetem amerikai tudósai nemrég 41 különböző gyümölcsöt és zöldséget elemeztek és hasonlítottak össze, hogy meghatározzák, melyik az az élelmiszer, amelyik a legtöbb tápanyagot tartalmazza. Az eredmények meglephetnek. Egy szerény, szerény növényt koronáztak meg a vitathatatlan vezetőnek. A zöldség 100 kalóriára vetítve tekintélyes, 100%-os arányban teljesítette az élelmiszerek által tartalmazni kívánt 17 alapvető tápanyag ajánlott napi mennyiségét. Ezt egyetlen más élelmiszer sem érte el. Ez a szerény növény még az olyan dicsőített C-vitamin-bombákat is felülmúlta, mint a citrom vagy a paprika. Már 100 g ebből a növényből is elegendő a napi C-vitaminszükséglet nagy részének fedezésére.

A nagy mennyiségű C-vitamin mellett ez a kivételes növény nagy mennyiségű vasat, kalciumot, káliumot, K-vitamint, antioxidánsokat és magnéziumot is tartalmaz. Ezért nemcsak csontjaink és izmaink számára előnyös, hanem igazi agyi erősítő is. Illóolajai a megfázásból eredő köhögést is enyhítik, antioxidánsai pedig segítenek csökkenteni a rák kialakulásának kockázatát. Emellett méregtelenítő, vértisztító és emésztést segítő hatását is tulajdonítanak neki. Apró, kerek levelei és ehető szára enyhén fűszeres ízűek.

Nemcsak egészséges, de könnyen termeszthető is. A zsázsáról beszélünk! Bárhol jól fejlődik, és termesztése nem igényel sok erőfeszítést vagy pénzt. Nem igényes, de szereti a nedvességet, ezért a talaj ne száradjon ki. Ha ültetést tervezel, szereti a félárnyékot, de alkalmazkodó. Bár a zsázsát a világ legegészségesebb élelmiszerének nevezték, ez nem jelenti azt, hogy más gyümölcsök és zöldségek ne lennének értékesek az egészségünk szempontjából. Szintén előkelő helyen végzett a kínai káposzta, amely 91,99 pontot kapott, a mángold 89,27 pontot, a vörös káposzta 87,08 pontot, a spenót pedig 86,43 pontot. Ezt követte a cikória, a leveles saláta, a petrezselyem, a római saláta és a kelkáposzta. Az első gyümölcs a rangsorban csak a 28. helyen szerepelt, ez pedig a citrom volt. A világ legegészségesebb gyümölcsei közé tartozik még az eper, a narancs, a lime, a grapefruit és a szeder.

Az, hogy más gyümölcsök vagy zöldségek nem kerültek fel a listára, nem jelenti azt, hogy nem egészségesek. A listára mindössze 41 élelmiszer került fel, és ezeknek nagyon szigorú kritériumoknak kellett megfelelniük.

