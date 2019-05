Rejtett kamerákkal kísérték el az áldozatokat a pedofil papokkal való szembesítésre

A licheńi Miasszonyunk-székesegyház a világ egyik legnagyobb katolikus temploma, amelyet 1994 és 2004 között építettek fel a hívek adományaiból. Előtte a szobor, amely azt a jelenetet ábrázolja, amint a megálmodója, Eugeniusz Makulski plébános szimbolikusan átnyújtja a bazilikát a helyszínre látogató II. János Pálnak. A lengyelek szent pápájának szobrát kedden fehér lepellel takarták le a szerzetesek, mert a most 91 éves Makulskit egy férfi azzal vádolta meg, hogy molesztálta, amikor kisfiúként adományt vitt az építkezéshez. Pontosabban azért, mert erről beszámolt a Csak ne mondd el senkinek című dokumentumfilm. (Fotó: Shutterstock)

Akkora megrázkódtatást ritkán okoz egy dokumentumfilm, mint amilyent a pedofil papokról szóló film keltett a 38 milliós Lengyelországban, ahol hagyományosan erős a katolikus egyház, ahol a lakosság 85 százaléka katolikusnak vallja magát, és egyharmaduk részt vesz a vasárnapi szentmiséken. A Csak ne mondd el senkinek (Tylko nie mów nikomu) című filmet, Tomasz és Marek Sekielski alkotását a múlt szombaton mutatták be, és azóta több mint 17 millióan nézték meg a YouTube videómegosztó portálon.

A film ismert pedofil vádakat dolgoz fel, gyermekkorukban papok által elkövetett szexuális visszaélés áldozataivá vált embereket mutat be, akiket kamerával kísértek el a papokkal való szembesítésre. A kétórás film több drámai jelenetből áll. Rögtön az elején bemutatják Anna Misiewiczet, aki elmeséli, gyerekkorában hogyan fogdosta, majd elégítette ki magát egy pap az ő kezét használva. A ma már aggastyán férfit ezután fel is keresik a nyugalmazott papok otthonában, Marek Sekielski pedig a nő férjének kiadva magát rejtett kamerával rögzíti az egész beszélgetést. A pap (akinek kitakarják az arcát) nem tagad, amikor Misiewicz szembesíti azzal, mit tette vele. Az idős férfi is megrendül, és arról beszél, hogy nem lett volna szabad ezt tennie...

Sokkoló például az a pár soros, visszafogott hangvételű hivatalos levél is, amelyet Chelmno püspöke írt egy doktornőnek. Az orvos azután kereste meg a főpapot, hogy ellátott egy fiatalembert az öngyilkossági kísérlete után. Amikor megkérdezte, miért vette be a tablettákat, Marek Mielewczyk elmesélte neki, hogy évekkel korábban, kiskamaszként zaklatta őt a plébánosa. A püspök megnyugtatta az orvost, hogy a papot áthelyezi, és ha még egyszer panasz lesz rá, eltiltja a nyilvános papi tevékenységtől.

A pap másik áldozata is névvel-arccal nyilatkozik. Ő azonnal elmondta otthon, mi történt, de az anyja nem hitt neki. Akkoriban minden esetet eltitkoltak, ezért senki nem hitte, hogy ilyen előfordulhat. A fiút visszaküldték ministrálni, de ezután gyakorlatilag abbahagyta az evést. Súlyos anorexiával többször került kórházba, majdnem bele is halt, míg végül elküldték szanatóriumba, ahol gyorsan meggyógyult. Utólag ezt úgy értelmezi, hogy a szervezete elérte, amit máshogy nem sikerült: elszabadult a pap közeléből.

Marek Mielewczyk elmondása szerint csak nála 10 másik áldozat jelentkezett, mivel a püspöki levél után 28 évet kellett várni, hogy a papot elbocsássák. Ráadásul hiába történt ez meg 2016-ban, következő évben lefilmezték papi ruhában egy körmeneten, és miséket is celebrál. Vagyis a püspökök tudtak róla, hogy Andrzej Srebrzyński gyerekeket molesztál, mégsem tettek ellene semmit, sőt újabb és újabb mit sem sejtő gyülekezetekhez küldték évtizedeken keresztül, és az elítélése után sem engedték el a kezét.

A dokumentumfilm feltárja, hogy a szexuális visszaélésben bűnösnek talált pap, Darius Olejniczak számára megengedték, hogy továbbra is fiatalokkal dolgozzon. Olejniczak vasárnap mondott le papi hivatásáról. Egy másik érintett pap az idén februárban elhunyt Franciszek Cybula volt, aki 15 éven át – 1980-tól 1995-ig – a Szolidaritás szakszervezet legendás alapítójának, a kommunizmus bukása után az első szabadon választott lengyel elnöknek, Lech Walesának a lelkésze volt.

„Nagyon szomorú, hogy kiderült, a lelkipásztorom, a gyóntatóm ilyen aljasul viselkedett” – mondta Walesa a Polska The Times című angol nyelvű napilap szerint. „Mi vagyunk mindnyájan az egyház, imádkoznunk kellene a papokért, és a főpapoknak cselekedniük kell” – idézte a lap Walesa szavait. A 75 éves Walesa azt javasolta, hogy vezessenek be pszichológiai teszteket a papnak készülők számára, hogy így zárják ki a visszaéléseket.

Lengyelországban, az egykori szocialista blokk több országához hasonlóan, a médiában időről időre felbukkanó ügyek ellenére úgy tartották számon, hogy miközben Nyugaton ezrével kerültek felszínre vádak, őket elkerülték a pedofil botrányok. A dokumentumfilmbeli sztorikat azonban nem a nulláról kellett felépíteni. Áldozatok százai álltak elő, sokan névvel és arccal, megindult egy sor bírósági ügy, sőt első fokon már kártérítést is megítéltek egy áldozatnak. Utóbbi nem a zaklatóját, hanem a lengyel katolikus egyházat perelte be, amely idén márciusban arra kényszerült, hogy elkészítse és nyilvánosságra hozza saját belső statisztikáit. Ezek szerint 1990 és 2018 között az egyház vezetői 625 gyermek ellen elkövetett szexuális visszaélésről kaptak jelentést.

A film bemutatója után a lengyel katolikus egyház prímása köszönetet mondott az alkotóknak, Tomasz és Marek Sekielski testvérpárnak a „bátorságukért”. Wojciech Polák érsek kijelentette: „Bocsánatot kérek mindenkitől, akit az egyház emberei részéről erőszak ért.”

A kormány is kénytelen volt a film nyomán döntést hozni a kiskorúak elleni szexuális visszaélések büntetési tételeinek szigorításáról. Az igazságügyi tárca által kidolgozott törvénymódosítás értelmében a jövőben nem szabható ki felfüggesztett szabadságvesztés ilyen bűncselekményekre. A nemi erőszak gyerekáldozatainak felső korhatárát 16 évre emelik, az ilyen bűncselekmény nem évülhet el, és a jövőben 5-től 30 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtják.

A Csak ne mondd el senkinek a május 23. és 26. közötti európai parlamenti választás miatt is különös hangsúlyt kap. A jobboldali lengyel kormány egyik legfontosabb támasza az egyház, a katolikus hitet a nemzeti identitás kulcsfontosságú részének tekinti, míg a balliberális ellenzék szerint a katolikus egyháznak túlságosan nagy a politikai befolyása Lengyelországban. (444, MTI, ú)