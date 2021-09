Pápai szuvenírek

„Erre a különleges alkalomra speciális csokoládé-képeslapokat és bonbonokat készíttettem” – büszkélkedik az üzlet tulajdonosa. „Csokoládé-képeslapokat a bazilika fotójával zarándoklatokra is készítünk, ám most egy kassai grafikus külön erre az alkalomra tervezte meg a bonbonos dobozt. Szerettük volna, ha a dobozon ott lett volna a pápa fényképe, de külön engedélyre lett volna szükségünk, és ez bonyolultnak látszott” – mondja az üzlet tulajdonosa, és azt is elárulja, hogy 150 darab csokoládét készíttettek.

(Fotó: Miroslav Miklas)

Nem lesz standjuk az üzlet előtt, de a Hétfájdalmú Szűz Mária-bazilika melletti boltjuk szeptember 15-én nyitva tart, addig, amíg erre igény lesz. Elegendő félliteres üdítőt, valamint többféle édességet és apró harapnivalót rendeltek, hogy senki se távozzon éhesen vagy szomjasan. „Rendeltünk Šaštín-hűtőmágnest is, az emberek szívesen vásárolják ezeket emléktárgyként” – teszi hozzá Havel.

(Plus JEDEN DEŇ)