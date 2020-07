Olivia de Havilland 104 éves

Havillandot élete során ötször jelölték Oscar-díjra, amelyből összesen két aranyszobrocskát sikerült bezsebelnie, méghozzá a Kisiklott élet, illetve Az örökösnő című alkotásokért. Olivia egyébként az 1930-as években lett ismert, de aktívan 1935 és 1988 között filmezett. Nemcsak szépségével, hanem tehetségével is sikerült megnyernie a filmes szakma nagyjait. Utolsó szerepét 72 évesen, a The Woman He Loved (1988) című filmben játszotta.

Kétszer házasodott, 1946 és 1953 között Marcus Goodrich, majd 1955 és 1979 között Pierre Galante felesége volt.

A hollywoodi álomgyár aranykorának utolsó még életben lévő képviselője, aki szerdán töltötte be 104. életévét. Párizst választotta otthonául. (ú)