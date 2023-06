A nyári méregdrága repülőjegyek miatt most még fontosabb, hogy megtaláljuk a legkedvezőbb megoldást, még akkor is, ha az a korábbihoz képest lényegesen drágább – de legalább elfogadható áron van. Cikkünkben most összegyűjtünk néhány tanácsot, amely segíthet a legjobb ajánlat megtalálásában.