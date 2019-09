Látogatóközpontot adtak át a Páneurópai Piknik Emlékparkban

A kiállítótérben az 1989-es Páneurópai Pikniket mutatják be interaktív emlékkiállítás keretében - Fotó: MTI

Az új, könnyűszerkezetes, kétszáz négyzetméter alapterületű épület áprilistól októberig fogadja a látogatókat. Helyet kapott benne egy közösségi információs tér, egy múzeumi kiállítótér, egy kávézó és szociális helyiségek. A beruházást a Terület- és településfejlesztési operatív programon keresztül négyszázmillió forinttal támogatta az Európai Unió, a fennmaradó összeget az önkormányzat saját forrásból biztosította. A kiállítótérben az 1989-es Páneurópai Pikniket mutatják be interaktív emlékkiállítás keretében.

Az időkapu

A szabadtéri információs táblákon frissítették a tartalmakat, megújult a sétányok egy része is, ahová olyan süllyesztett taposóköveket helyeztek el, amelyek ismertetik a főbb történelmi eseményeket. Mindezek mellett megújították a piknikezőasztalokat, a padokat, a pagoda épületét és a haranglábat is.

Elhelyeztek egy olyan, akadálymentesen megközelíthető 44 négyzetméteres installációs épületet is, amely egyfajta időkapuként állít emléket a határáttörésnek.

A közlemény hangsúlyozza, hogy a soproni önkormányzat a Páneurópai Piknik 89 Alapítvánnyal szorosan együttműködve mindent elkövet azért, hogy az 1989. augusztus 19-ei eseményeket minél szélesebb körben megismertesse. A mostani fejlesztés is ezt a célt szolgálja.

A Páneurópai Piknik Emlékpark 2015-ben Európai Örökség címet kapott, Magyarországon elsőként. A címet az Európai Bizottság hozta létre azzal a céllal, hogy elismerje azokat a helyszíneket, amelyek a történelem során Európa újraegyesítéséhez járultak hozzá. Mára a Páneurópai Piknik és a határáttörés az európai újraegyesítés jelképévé vált. A történelmi esemény helyszíne egyben kedvelt turistacélpont az egykori keletnémet menekültek és rokonaik körében. 1989. augusztus 19-én a magyar–osztrák határ közvetlen szomszédságában lévő Sopronpusztán, a békedemonstráción megnyílt a határ, és több száz keletnémet állampolgár jutott át Ausztriába.

