Koronavírus-járvány az Antarktiszon

A dolgozók mindegyike be van oltva, tüneteik eddig mindenkinek enyhék. „A helyzet egyáltalán nem drámai, és bár a karantén kényelmetlenségeket okoz, de a kutatóállomás munkáját és feladatait nem befolyásolja számottevően” – mondta Joseph Cheek, az állomást üzemeltető belga International Polar Foundation projektmenedzsere. A kutatóállomás minden lakójának felajánlották, hogy hazaszállítják egy január 12-ei géppel, de egyikük sem tartott rá igényt. Az első pozitív tesztet december 14-én észlelték egy hét nappal korábban érkezett csoport egyik tagjánál. Őt és másokat is karanténba helyeztek, a vírus ennek ellenére szabadult el. Nem ez az első alkalom, hogy a jégbe fagyott kontinensen megjelent a koronavírus, tavaly több chilei katona is elkapta, miután egy ellátmányt szállító hajó matrózairól kiderült, hogy fertőzöttek.

(hvg, ú)