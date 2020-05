Koronavírus: Csalások, furcsaságok, trükkök

A koronavírus-járványról szóló, fertőzöttekről, halottakról, gyógyultakról, tervekről és óhajokról szóló napi hírek mellett olyan tudósítások is befutnak, amelyek megdöbbentenek bennünket, jobb esetben pedig mosolyt csalnak az arcunkra. Ilyen hírekből, fotókból gyűjtöttünk össze párat, és „megspékeltük egy kis hazaival” is.

A koronavírus-járványról szóló, fertőzöttekről, halottakról, gyógyultakról, tervekről és óhajokról szóló napi hírek mellett olyan tudósítások is befutnak, amelyek megdöbbentenek bennünket, jobb esetben pedig mosolyt csalnak az arcunkra. Ilyen hírekből, fotókból gyűjtöttünk össze párat, és „megspékeltük egy kis hazaival” is.

Hipó mint csodaszer

Az ausztrál gyógyszerfelügyeleti hatóság (TGA) lecsapott egy „gyógyító egyházra”, amely azt terjesztette, hogy egy hipóoldat csodaszerként gyógyítja a koronavírus okozta megbetegedést. Az MMS Australia nevű egyházra 151 200 ausztrál dolláros büntetést szabtak ki amiatt, hogy honlapjukon olyan termékeket forgalmaztak, amelyek súlyosan veszélyeztetik az egészséget. Az egyház szerint az MMS néven árusított klór-dioxid, amely egy ipari fehérítő- és fertőtlenítőszer, csodaszerként gyógyítja nemcsak a koronavírus okozta Covid-19 betegséget, hanem az autizmust, a rákot és a cukorbetegséget, sőt még a pattanásokra is jó… Ki hiszi ezt el?

A TGA hangsúlyozta: semmiféle tudományos bizonyíték nincs arra, hogy az MMS gyógyítana bármilyen betegséget vagy enyhítene bármilyen kellemetlen tünetet. Sőt a használata hányingert, hányást, hasmenést és súlyos – akár kórházi kezelést is igénylő – kiszáradást okozhat.

Az MMS Australia nevű kisegyház annak a nemzetközi egyházi csoportnak a tagja, amely levélben fordult nemrég Donald Trump amerikai elnökhöz, hogy felhívja a figyelmét a hipó vélt gyógyító hatására. És ő mit ajánlott? „Érdemes lenne kutatásokat végezni arról, hogy a fertőtlenítőszerek hogyan hatnak belsőleg.”



A tilalom ellenére miséztek

Őrizetbe vett egy szerb ortodox püspököt és hét papot a montenegrói rendőrség, mert megszegték a koronavírus-járvány miatt bevezetett gyülekezési tilalmat. A papok több száz hívő részvételével tartottak liturgiát kedden az észak-montenegrói Niksicben, holott a kormány határozata értelmében ugyan már lehet misézni, de nem lehet tömeg a templomokban, tíz négyzetméterenként egy ember tartózkodhat bent, a templom előtt pedig legfeljebb húszan gyűlhetnek össze. A papokat a fertőző betegségek megelőzését célzó egészségügyi szabályok megszegésének gyanújával helyezték 72 órás letartóztatásba. A koronavírus-járvány megelőzése érdekében hozott jogszabályok értelmében ezért akár 12 évig terjedő börtönbüntetés is kiszabható, ha az általuk elkövetett bűncselekménynek nagyon súlyos következményei vannak.

Málnafeldolgozó és lélegeztetőgépek

Bosznia-Hercegovinában az állami nyomozó és védelmi ügynökség az ország többségében bosnyákok és horvátok lakta része, a Bosznia-hercegovinai Föderáció kormányát vizsgálja, és a kormányépületben is házkutatást tartott, mert a gyanú szerint az illetékesek a piaci árnál jóval drágábban vásároltak lélegeztetőgépeket Kínától egy málnafeldolgozó üzemen keresztül, amelyekről kiderült, alkalmatlanok koronavírus-fertőzöttek kezelésére.



Trükkös kiberbűnözők

Trükkös koronavírus-oldalakkal támadnak a kiberbűnözők, magyar nyelvű átverő e-maillel is próbálkoztak már a csalók az elmúlt hetekben – olvasható a Világgazdaság csütörtöki számában. A lapnak a Panda Security Hungary ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy a kiberbűnözők tömegesen hoztak létre olyan, a koronavírushoz kapcsolható oldalakat, amelyekkel valójában rosszindulatú kampányokat végeznek. Ezek mellett rosszindulatú e-mailek sora kering a világhálón. A levelek egyebek mellett a vírussal kapcsolatos óvintézkedésekről ígérnek információkat, vagy friss híreket kínálnak, de exkluzív, már létezőnek mondott védőoltással is kecsegtetnek. Valójában azonban vírust engednek a gépre, amely érzékeny adatokat szerez meg a támadók számára.

Buddha szájmaszkot visel

Bangkokban egy óriási, szájmaszkot viselő Buddha-szobor hivatott felhívni a figyelmet a koronavírus-járvány miatt szükségessé vált egészségügyi óvintézkedésekre. A thaiföldi főváros határában található, 10 méter magas szoborra egy narancsszínű szájmaszkot aggattak a buddhista szerzetesek.

„Azért tettük ezt, hogy az erre járók lássák, Buddha is védőmaszkot hord” – mondta Phra Tavíszup Szantamano, a Vat Nithetratpradit templom szerzetese. „Mivel a nagy Buddhát már távolról is látni, hozzájárul ahhoz, hogy emlékeztesse az embereket, viseljenek maszkot, mielőtt elhagynák otthonaikat vagy belépnének a templomba” – tette hozzá. „Egyesek azt mondják, tiszteletlenség elfedni Buddha száját. Ugyanakkor üzenni szeretnénk, s úgy gondolom, ez sikerült nekünk” – mondta Tavíszup.

Egy kis hazai Már két hónapja otthon vagyok, s ülök nap mint nap a számítógép elé, hogy, mint a többi Új Szó-s, megpróbáljam a legjobb tudomásom és lehetőségeim szerint tájékoztatni az olvasókat, egyebek mellett a gyűlölt koronavírussal kapcsolatos hírekről és tudnivalókról. Beülök reggel a home office-nak kijelölt szobába, böngészem a hírügynökségeket, tartom a kapcsolatot a kollégákkal, hegyezem a fülem, nehogy egy cink-cink, egy figyelmeztető értesítés elkerülje a figyelmemet. Épp Spanyolországban „jártam” tegnap, a fertőzötteket számoltam, amikor családi Messenger-üzenet örvendeztetett meg. Nem is akármilyen. Hatéves unokám – online – feladatul kapta a rajziskolai tanító nénitől: rajzolják le, miképp képzelik el a koronavírust. Lili tudja, kezet kell mosni, maszkot kell viselni, de végül is senki nem magyarázta el neki, hogyan is néz ki egy koronavírus. Nos, lerajzolta, ahogy ő elképzeli. Nagy sikert aratott otthon és nálunk, a nagyszülőknél a „koronás vírus”, gondoltam megosztom olvasóinkkal is Lili elképzeléseit. Urbán Gabriella

Hol nyaral Babiš?

Június 8-ig vagy június 15-ig a csehek számára újra megnyílhatna a szlovák és az osztrák államhatár – jelentette ki Andrej Babiš cseh miniszterelnök. A Blesk hírportálon szerdán megjelent interjúban nemcsak a határnyitásról beszélt, hanem az idei nyaralásról is. Mint mondta, szerinte jobb lenne, ha a csehek idén nyáron hazájukban nyaralnának, otthon töltenék a szabadságukat. „Azt szeretnénk, ha a csehek a szünidő alatt itthon maradnának, és itthon költenék el a pénzüket” – mondta a kormányfő a lapnak. Szerinte ez is hozzájárulhatna a cseh gazdasági növekedés újraindításához. Családja nyaralásával kapcsolatban viszont azt mondta: azt tervezték, hogy az Indiai-óceánban fekvő Maldív-szigetekre utaznak, de azt az utazási iroda lefújta. Az új terv egy augusztusi görögországi kirándulás. „Remélem, ezt már nem halasztják el” – jegyezte meg a kormányfő. Akkor most hogy is van ez? A plebsz üdüljön otthon, és támogassa a hazai gazdaságot, a „patrícius” meg mehet, ahova akar.



Macskavírus

Legutóbb Franciaországból érkezett olyan hír, hogy pozitív lett egy macska koronavírustesztje, a fertőzést feltételezhetően a gazdájától kapta el. A párizsi Pasteur Intézet járványkutatóinak közös csoportja tucatnyi olyan macskát tesztelt, amelyeknek a tulajdonosai fertőzöttek, és közülük egyetlen állat tesztje bizonyult pozitívnak. A macska légúti és emésztési klinikai tüneteket is produkált. A kutatók is emlékeztettek arra, hogy Hongkongban, Belgiumban és New Yorkban is találtak már vírushordozó macskákat, de a jelenség ritka. A járványkutatók azt ajánlják a Covid-19 betegeknek, hogy korlátozzák a szoros kapcsolattartást a macskájukkal, viseljenek maszkot a jelenlétében, és mossák meg a kezüket, mielőtt megsimogatják. (MTI, ug)