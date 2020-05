Így segíthetjük idős szeretteinket a biztonságos internetezésben

Ahhoz, hogy kapcsolatban maradjanak szeretteikkel és az alapvető fontosságú termékeket beszerezhessék, az idősebb generációknak meg kell tanulniuk ezen technológiák használatát, hiszen most több időt kell tölteniük az online térben, mint ahogy megszokták – ez pedig növekvő kiberbiztonsági kockázatot jelent. Egy nemrég elvégzett Kaspersky-felmérés szerint az 55 éves vagy annál idősebb emberek 46 százaléka nem tesz különösebb intézkedéseket online védelme érdekében. Ha ezt egy fiatalabb generációval hasonlítjuk össze, azt látjuk, hogy ez 25 százalékkal magasabb szám, mint a 25–34 éves korosztálynál. Ez pedig könnyedén jelentheti azt, hogy adataikat ellopják vagy harmadik felek számára nyilvánosságra hozzák, ugyanis az idősebb generációk nehezen tesznek különbséget a valódi és biztonságos ajánlatok és azon csalások között, amelyeken keresztül kihasználhatják őket.

Annak érdekében, hogy az idős rokonai biztonságban maradjanak az online térben otthon a koronavírus idején, a Kaspersky néhány intézkedést, tanácsot is javasol, azoknak, akik segíteni szeretnének idősebb szeretteiken, hogy megtanulják, és biztonságosan használják az online platformokat.

Használjon telefon- vagy videóbeszélgetést, hogy távolról is segíthessen. Több csevegőalkalmazás rendelkezik képernyőmegosztási lehetőséggel, használjuk ezeket a segítség megkönnyítése érdekében.

Osszuk meg idősebb rokonainkkal a webhelyekkel kapcsolatos információkat, ahonnan ételt tudnak rendelni, vagy más fontos kérdésekben segítséget kaphatnak, vagy jelentkezzünk be az ő fiókjukba, és intézzük mi a teendőket. Alternatív megoldásként megfontolhatjuk, hogy mi végezzük el számukra az online vásárlást – sok szolgáltató több helyszínre is lehetővé teszi a kézbesítést egy fiókból. Magyarázzuk el nekik, hogy miért nem szabad ugyanazt a jelszót használni több weboldalon vagy szolgáltatásnál, fontoljuk meg a jelszókezelő eszköz használatát. Beszéljünk nekik az adathalászat veszélyeiről, a kéretlen levelekben található linkekről, közösségimédia- és SMS-üzenetekről, ezáltal segítve nekik a csalások elkerülését az online vásárlás során. Magyarázzuk el nekik, hogy miért kell elkerülni a kártyaadatok mentését a weboldalakon, amelyekről vásárolnak. Adjunk tanácsot nekik, hogy hol találhatnak állami vagy más megbízható szolgáltatást, és esetleg regisztráljunk ezeken a nevükben. Telepítsünk olyan védelmi megoldást, amely a fenyegetések széles körét lefedi, és osszuk meg a család idős rokonaival. Ezek a szoftverek sokszor olyan praktikus rendszert is tartalmaznak a védelem megosztására és a távoli kezelésére, amelyek lehetővé teszik, hogy eszközeiket és a személyes információkat többféle módon megóvják.

