Elkeserítő dolgokat mondott Schumacher olasz kezelőorvosa

Michael Schumacher hat évvel ezelőtt szenvedett szörnyű balesetet síelés közben. A Forma-1 világbajnok elesett és olyan súlyosan beverte a fehét, hogy azóta is kómában van a hírek szerint. Pontos információkat azóta sem közöltek róla a hozzátartozói, az érdeklődőknek meg kellett elégedniük az infómorzsákkal. Most viszont az egyik legavatottabb szakértő számolt be a Daily Mailnek, de nem sok reménykedésre ad okot az, amit mondott.

Nicola Acciari, a bolognai kórház vezető sebésze elmondta, hogy

Schumacher már egyáltalán nem emlékeztet arra az emberre, akit rajongói ismertek és szerettek.

Elmondása szerint a betegség telejsen lerombolta a szervezetét fizikálisan is, az izmai is leépültek. Az orvos hangsúlyozta, hogy

Már nem az az ember, akire mindenki emlékszik, az agyát ért sérülés miatt teljesen megváltozott.

(blikk)