Elnökök között

Annyira megtetszett Donald Trumpnak a Missouriban élő Andy Thomas festménye, hogy nyomban felhívta a művészt, és elmondta neki: képe a Fehér Házban van. A festő meghatódva értesült erről, természetesen örül annak, hogy az elnök meg van elégedve. Önmagával, a portréjával. A róla készült portrék többségét ugyanis nem szereti. Thomas igazat ad neki abban, hogy nehéz meg festeni őt, neki is gondja volt Trump frizurájával és a bőre színével.

Annyira megtetszett Donald Trumpnak a Missouriban élő Andy Thomas festménye, hogy nyomban felhívta a művészt, és elmondta neki: képe a Fehér Házban van. A festő meghatódva értesült erről, természetesen örül annak, hogy az elnök meg van elégedve. Önmagával, a portréjával. A róla készült portrék többségét ugyanis nem szereti. Thomas igazat ad neki abban, hogy nehéz meg festeni őt, neki is gondja volt Trump frizurájával és a bőre színével.

Akkor figyeltek fel az újságírók a különleges festményre, amikor a CBS tévé újságírója, Lesley Stahl nagyinterjút készített Donald Trumppal. A kép nem azért érdekes elsősorban, mert a festő remekül elkapta Trump mosolyát, hanem azért, mert az Egyesült Államok jelenlegi elnökét olyan tekintélyes republikánus elődökkel ültette egy asztalhoz, mint Araham Lincoln, Theodore Roosevelt, Dwight Eisenhower, Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan, George H. Bush és George W. Bush.

Darrell Issa kaliforniai republikánus képviselő ajándékozta Trumpnak az alkotást, amelyet „felderítése” óta alaposan áttanulmányoztak a kissé fanyalgó újságírók. Az elemzők szerint a képen a háttal ülő Abraham Lincoln épp egy viccet mesél Reaganről, ezen nevet a két Bush, Eisenhower, Ford, Theodore Roosevelt és Nixon. Donald Trump pedig elégedettnek mutatkozik, és szintén jól szórakozik. Mint antialkoholista kólát iszik, Nixon vörösbort kért, Eisenhower valószínűleg whiskyt, ifj. Bush jeges teát, Reagan pedig valamiféle színes koktélt.

A művész egyébként megfestette ennek a képnek a demokrata párti „változatát” is, ez a kép azonban nincs és nem is volt a Fehér Házban, Barack Obama nem tartott rá igényt. Pedig ő is igazán illusztris társaságban – többek között Harry Trumannel, John F. Kennedyvel, Lyndon B. Johnsonnal, Jimmy Carterrel és Bill Clintonnal – italozik a már ismert asztalnál. Hogy ki meséli a viccet, és ki mit iszik, azt az olvasók fantáziájára bízzuk. Andy Thomas ügynöksége lapunk rendelkezésére bocsátotta a két festmény fotóját, lehet tanulmányozni.

Barack Obama korábbi amerikai elnök Harry Trumannel, John F. Kennedyvel, Lyndon B. Johnsonnal, Jimmy Carterrel és Bill Clintonnal. Ez a kép sosem lógott a Fehér Ház falán.

Mindkét képnek van egy titkos üzenete is: a háttérben a két festményen egy nő látható, aki – Andy Thomas szerint – az Egyesült Államok első (republikánus vagy demokrata párti) női elnöke.

„Épp az asztalhoz igyekszik, hogy ott helyet foglaljon” – mondta a művész a CNN-nek adott nyilatkozatában. Thomas meggyőződése, hogy a női elnök ideje hamarosan elérkezik, „mostantól az elnökök 50 százaléka valószínűleg nő lesz” – vélte.

Egy nagy fantázia az egész, kommentáltak sokan a szociális oldalakon, melyeken inkább negatív, mint pozitív visszhangot keltettek a festmények. Nem remekművek, de minthogy Trumpnak az ízlése sem éppen kifinomult, tetszik neki. Szereti a pompázatos, túláradóan gazdag stílust, mondhatjuk úgy is: a giccset. Erről már akkor meggyőződhettünk, amikor megválasztása előtt a Facebook vagy a fotók révén benézhettünk a New York-i Trump Tower utolsó három emeletén berendezett apartmanjába; ott aztán minden csillog-villog a sok aranytól.

Trumpék egyszer kértek kölcsön a New York-i Guggenheim Múzeumtól egy „rendes” képet – Vincent Van Gogh havas tájképét (Landscape With Snow) –, ám ekkor eléggé megalázó visszautasításban volt részük. A múzeum kurátora, Nancy Spector, aki Trump kemény bírálója, elutasította a Van Gogh-festményre vonatkozó kérést, és egy tömör gyönyört – Maurizio Cattelan olasz művész aranyból készített, használt vécécsészéjét ajánlotta fel az elnöki párnak…

Urbán Gabriella