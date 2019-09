Boldog élet a New York-i téglaházban

A New York-i 107. utcában álló kétemeletes modern stílusú téglaházat Robert Johnson építészmérnök tervei alapján építették 1910-ben közvetlenül a Flushing Meadows-Corona Park mellett. Az épület persze nem erről vált híressé, hanem mert 1943-tól haláláig itt élt Louis Armstrong amerikai dzsessztrombitás, énekes, a dzsessztörténet egyik legnagyobb alakja.

Aki látta a Hello Dolly című filmet, bizonyára sosem felejti el azt a jelenetet, amikor Armstrong rekedtes hangján elkezdi énekelni a világhírű címadó dalt, és a lélegzetelállítóan szép Barbra Streisand, alias Dolly Levi aranyos ruhában megindul lefelé a lépcsőn. Armstrongra gondolva mindig ez a kép ugrik be. A híres trombitás két évre a film bemutatója után, 1971-ben halt meg New York-i otthonában, ahol álmában érte a halál. A téglaház azóta nemzeti történelmi emlékhellyé és múzeummá vált, ahol a híres zenész hagyatékát őrzik.

Armstrong arról is híres volt, hogy egész életében utazott, felváltva élt New Orleansben, Chicagóban, Los Angelesben, és általában szállodákban lakott, sosem volt maradása, így igazi otthona sem. Egészen addig, amíg negyedik felesége, Lucille Wilson táncosnő férje tudta nélkül 1943-ban vásárolt egy „kis házat” közel a legendás művésztársak, Ella Fitzgerald, James Brown és Dizzy Gillespy otthonához. Ebben a kétemeletes téglaházban éltek csaknem 30 évig.

Nagy élmény lehet bejárni a múzeumot, hiszen minden, a konyha, a hálószoba, a nappali, a fürdőszoba, az összes bútor és felszerelés eredeti. Ahhoz képest, hogy a házat 1943-ban vásárolták, a konyha modern eszközökkel, hatégős gáztűzhellyel, két sütővel, mosogatógéppel, mikrohullámú sütővel van felszerelve. Kék színe – amely ma kicsit túlzónak tűnhet – a korabeli divatot tükrözi. A helyiségek nem túl nagyok, nem lehet táncolni a csecsebecsékkel, emléktárgyakkal teli nappaliban, sem a szűkös hálószobában, igaz, nem is táncteremként szolgáltak a szobák. A legpompázatosabb a fürdő, amely csillog-villog a sok tükörtől.

Louis és Lucille boldog magánélete ebben a New York-i házban ösztönözte állítólag Bob Thiele és George David Weiss zeneszerzőt arra, hogy megírja a What a Wonderful World című dalt, amely Armstrong legismertebb és a világ egyik legszebb, legnépszerűbb száma slágere.

A rajongók előtt 2003-ban megnyitott múzeum számtalan dokumentumot, fényképet, forgatókönyvet, hangszalagot, lemezt, gramofont, díjat és hangszert őriz, egyebek mellett azt a Selmer-trombitát is, amelyet V. György brit király ajándékozott a legendás amerikai dzsesszzenésznek. (ug, Life)