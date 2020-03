Hogyan fertőtlenítsük a telefont?

Bár korábban is fontos lett volna, ám a legtöbb embernek csak most tudatosult, hogy milyen fontos, hogy rendszeresen tisztítsa, fertőtlenítse mobiltelefonját.

Mivel a nap egészében szinte mindig velünk van, sokat használjuk az érintőkijelzőjét, ezért jelentős veszélyforrást jelenthet a vírusok és fertőzések terjedése szempontjából. Sokszor észre sem vesszük, hogy a telefonhasználat után az arcunkhoz, orrunkhoz érünk, ez pedig még nagyobb kockázatot jelent. Ezért javasoljuk, hogy mindig – ne csak most a járvány idején – alaposan fertőtlenítse a készüléket. Mielőtt hozzálát, előbb alaposan mosson kezet, ha ez megvan, akkor lehetőség szerint kapcsolja ki a telefonját (ennek oka, hogy az érzékeny kijelzők miatt véletlenül elindulhatnak bizonyos alkalmazások, funkciók). Használjon alkoholtartalmú tisztítószert (például amit az ablakpucolásra, üvegtisztításra is alkalmaz, vagy orvosi alkoholtartalmú fertőtlenítőszert). A folyadékot előbb tegye a papírszalvétára (sose közvetlenül a telefonra!), vagy mikroszálas tisztítókendőre, csak ezt követően kezdje a készülék fertőtlenítését. A teljes telefont, alaposan törölgesse át, ne csak az előlapot, de ugyanúgy a hátlapot, az oldalsó részeket is, de közben vigyázzon, hogy a portok ne sérüljenek, és arra, hogy óvatosan törölgessen, elkerülve ezzel a deformálódásokat, karcolásokat.

Ha telefontokot is használ, akkor azt a tisztítás előtt mindenképpen távolítsa el a mobiltelefonról (és azt is tisztítsa meg, csak ezt követően helyezze vissza a készülékre). Ha elkészült, akkor legalább öt percig hagyja száradni. Ezt a folyamatot rendszeresen végezze el.

(szl)