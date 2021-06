GALÉRIA: Milyen lesz az élet a Marson?

Már készülnek a tervek az első öt város felépítésére a Marson. Már nem az a kérdés, hogy hogyan lehetséges mindez, hanem csak az, hogy mikor – állítják az ABIBOO Studio űrépítészei, akik szerint nemzedékeken belül egymillió ember új lakóhelye lehet a szomszédos bolygó.

A fantáziálás időszaka a Mars vízkészletének felderítésekor jár le, hangzott az általános nézet egészen mostanáig. Számos kutató úgy véli, hogy a Mars felszíne alatt a kétezres években felfedezett víztartalék alapot adhat arra, hogy konkrét tervek készülhessenek a vörös bolygó meghódítására.

Egyelőre nem tudjuk pontosan, hogy milyen állapotban és mennyi víz van a Marson, de az biztos, hogy nem szökött el az égitest korábbi vízkészlete teljes mértékben, ahogy a 20. század tudósai feltételezték. A 21. század új űrkorszakot nyit, ha a gyakorlat is igazolja, hogy kiaknázhatók a Mars felszín alatti tavai és az ásványokba zárt víztartalékok. A ma már száraz bolygó korábban ugyanis vizes volt, évmilliárdokkal ezelőtt a felszínen tenger hullámzott.

Új eredmények alapján a szakértők úgy vélik, hogy a víz jelentős része elszökött a bolygóról, mivel a Mars mágneses mezője gyenge. A víz egy része viszont a Marson maradt, a bolygó külső rétege, a kéreg zárhatta magába, így az ősi víz a Mars kőzetében ásványok formájában létezik.

A Mars déli sarkvidékén több felszín alatti tavat észleltek a kétezres évek megfigyelései. Bizonyára erősen sós vízről, más kutatók szerint a kőzetanyaggal kásás vízről van szó, de megfelelő technológiával az ember által teremtendő marsi élet alapja lehet a bizakodó tudósok feltételezése szerint.

Az ABIBOO Studio már nem csak rébuszokban beszél a leendő marsi településekről, nevet is adtak a fővárosnak: Nüwa. Nüwa (Nü-va) az archaikus kínai mitológiából ismert istennő, akinek a nevéhez egyes források szerint az ember megteremtése és az ég kifoltozása köthető.

Az első tervek öt várost vizionálnak, amelyek a földi városokkal ellentétben nem a közöny metropoliszai lennének, hanem olyan kommunák, ahol mindenki törődik a másikkal. Egymás segítése nélkül ugyanis nem maradhat fenn a Marson emberi közösség, azonnal elpusztulna a vörös bolygón élő népesség – állítja Alfredo Muñoz, az ABIBOO Studio alapítója.

Leghamarabb 2054-ben kezdődhetnek el a Marson épülő Nüwa városának építkezési munkálatai, az első látványtervek pedig már meg is érkeztek.

Az ABIBOO Studio űrépítészei összesen öt marsi városhoz készítettek látványtervet, köztük a jövőbéli fővárosnak kikiáltott Nüwa városához is. A marsi település nagyban hasonlítana a Föld városaihoz, így egyebek mellett otthonoknak, irodáknak, illetve zöld területeknek adna otthont, mindezt egy szikla oldalába építve, hogy a lakók könnyebben védekezhessenek a veszélyes sugárzás ellen. A konstrukciók modulárisak (magukban foglalják a lakó- és a munkahelyeket), amelyeket egy háromdimenziós alagúthálózat köt össze. A modulok cső alakúak, amelyek átmérője 10 méter, és 60 méter hosszúak lennének, két emelettel. Három különböző lakossági és három munkamodul létezik, amelyek szükség esetén újrakombinálhatók. Minden modul tartalmaz zöld területeket, városi kerteket, „hókupoláknak” nevezett kondenzációs területeket, amelyek segítenek eloszlatni a hőt és megtisztítani a levegőt. A városi kertek kis közösségi parkok lennének, állatokkal és víztestekkel.

A jelenlegi tervek szerint a Mars energiaellátását napenergiával oldanák meg, az oxigén nagy részét a termesztett növények termelnék, az ivóvizet pedig valamilyen formában a bolygó felsőbb rétegeiben elraktározódott vízből nyernék. Az ABIBOO alapítója hozzátette, hogy mérnökeikre és kutatóikra még rengeteg feladat vár, és számtalan specifikus problémakörrel is meg kell még birkózniuk, például a gravitáció kérdésével is, amely a Föld gravitációjának csupán egyharmada. A várostervezéssel foglalkozó amerikai vállalat szerint a fővárosnak kikiáltott Nüwa megépítéséhez 2054-ben foghatnak hozzá, 2100-ra pedig már az első lakosok is megérkezhetnek az újonnan épült városba, amelynek tervezett lakossága 250 ezer fő lenne.

Az ott élő emberek fő táplálékai a növények lennének, de a Telegraph értesülései szerint a mikroalgák is fontos szerepet játszanának a jövő táplálkozásában. Ami a kikapcsolódást illeti, a lakosoknak ugyanazokban a szórakozási lehetőségekben lehetne részük, mint a Földön élő társaiknak, tehát a sporttól a táborozáson át a művészetekig mindent kipróbálhatnának.

A tervezéssel foglalkozó csapat jelenleg egy földi prototípus felépítésével foglalkozik. (euronews, ug)